Lørenskog-saken: Her er trusselmeldingene

Tom Hagen fikk to truende e-poster etter at kona forsvant. Eksperter omtaler dem som manipulerte og svært hjelpeløst skrevet.

Publisert: Nå nettopp

VG kan nå gjengi hovedinnholdet i e-postene fra den eller de som hevder de kidnappet Anne-Elisabeth Hagen fra Sloraveien 31. oktober 2018. Sammen med trusselbrevet som lå igjen på åstedet, er e-postene sentrale spor i forsvinningsgåten.

Det store spørsmålet er: Hva kan e-postene og brevet fortelle om den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning?

Trusselbrevet ble tidlig analysert av språkvitere for politiet: De konkluderte med at det trolig var skrevet av en som ikke hadde skandinavisk morsmål.

Politiet mente rapporten hadde svakheter, får VG opplyst. Nå skal nye, uavhengige språkvitere gå gjennom både brevet og de to e-postene på nytt.

VG har bedt to uavhengige språkeksperter om å gjøre det samme. I tillegg har en krypto-ekspert sett på e-postene.

Den første e-posten ble sendt til Tom Hagens advokat, Svein Holden, den 27. januar 2019. Den gang jobbet politiet etter teorien om at Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet.

At Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler ble nevnt i e-posten, ga trygghet om at Tom Hagen sto overfor en avsender som var involvert i forsvinningen.

Tom Hagen svarte motparten, men så ble det helt stille.

26. juni fortalte politiet at de nå så på forsvinningen som en drapssak. De sa ikke at de mistenkte Tom Hagen for å stå bak.

8. juli fikk advokat Svein Holden en ny e-post:

Språkprofessor Jan Terje Faarlunds teori er at det er to forfattere, dersom tekstene ikke er manipulert.

– Er de forfalsket, er det umulig å avgjøre om det er en eller to forfattere. I så fall er det heller ikke mulig å avgjøre om hen er norsk eller bare har gode norskkunnskaper. Google translate er lite sannsynlig. Det gjør tross alt ikke så mange og så grove feil i grammatikk og stavemåte, forklarer han.

Han påpeker at trusselbrevet inneholder en mengde feil, og at mange av feilene er av den vanlige typen som utlendinger gjør.

Men han stusser likevel:

– Det er noe som virker «for riktig», for eksempel en formulering som «En normal reaktion vil være ...» Dette er en skriftspråklig byråkratisk stil. Det er nok også bare en med svært gode norskkunnskaper som kan veksle mellom om og hvis. En som har lært dette, har gått på norskkurs for viderekomne, og skulle da heller ikke gjøre alle de elementære feilene i brevet, ifølge Faarlund.

Han stusser på at «efter» er brukt i både trusselbrevet og den ene e-posten. Dette kan tyde på at teksten er skrevet av en person med svært gode norskkunnskaper, for eksempel en nordmann som er vant til å bruke litt mer konservative former, mener Faarlund.

– De to e-postene, som ikke skiller seg merkbart i språkform, er svært hjelpeløst skrevet, og ser ut til å være skrevet i affekt. Nesten annethvert ord er skrevet feil, bemerker professoren.

Han mener språket i e-postene skiller seg fra det i trusselbrevet.

– E-postene er mer desperate i formen, og har mange flere feil. Dersom brevet og e-postene er «ekte», kan det se ut som at de er skrevet av forskjellige forfattere.

Professoren er skeptisk til bevisverdien av denne typen analyser.

– Det kan nok ha en viss verdi som tilleggsindisium, men det har vel tvilsom beviskraft i seg selv, nettopp fordi en dyktig språkbruker kan være god til å manipulere språket. Dersom trusselbrevet er en forfalskning, har ikke forfatteren vært god nok, ettersom feilene er inkonsekvente, sier professoren.

Den danske trusselbrev-forskeren Tanya Karoli Christensen har tidligere analysert trusselbrevet for VG. I juni sa hun at forfatteren kan en hel del norsk – og skriver feil med vilje.

Etter å ha analysert e-postene, sammen med en norsk kollega, er fortsatt hovedkonklusjonen at det er tegn på språklig manipulasjon i alle tre tekstene. Den eller de som står bak har tilsynelatende god kjennskap til både norsk, svensk og engelsk, mener hun.

Forskeren åpner opp for at de unorske – og for så vidt også de norske – trekkene kan være plantet i teksten. Hun mener også at avvikene fra norsk blir mer tydelig i e-postene enn i trusselbrevet.

– Det er mulig at det avspeiler en økt oppmerksomhet på språklig manipulasjon. Det kan også være at det er flere forfattere bak disse tekstene, med hver sin skrivestil eller hver sine oppmerksomhetspunkter, med tanke på språklig manipulasjon, skriver Karoli Christensen.

Trusselbrev-forskeren forklarer at det i kriminelle sammenhenger alltid er en viss risiko for at skribenter bevisst forsøker å endre skrivestilen for å lede etterforskningen på villspor.

– Den form for manipulering vanskeliggjør arbeidet med å finne profiler på hvem som står bak, fordi man ikke kan stole på at spesielle språklige trekk skyldes forhold i skribentens bakgrunn, skriver forskeren til VG.

VG har vært i kontakt med Øst politidistrikt, som skriver at de på nåværende tidspunkt ikke har noen kommentarer til sine undersøkelser av trusselbrevet og e-postene.