Dagbladets anmelder Anders Grønneberg skrev i januar at han skulle spise Tix-pannebåndet dersom artisten vant Melodi Grand Prix-finalen. Lørdag kveld vant Andreas «TIX» Haukeland finalen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Anmelder skrev at han skulle spise pannebånd om TIX vant: Jeg tar han på ordet

– Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen.

Slik ordla Dagbladets profilerte musikkanmelder Anders Grønneberg seg da han 15. januar anmeldte låten som lørdag kveld gikk helt til topps i Melodi Grand Prix-finalen.

– Jeg må vel bare ta kontakt med fastlegen min og si at det kommer en snarlig innleggelse med blødende magesår, sier Grønneberg spøkefullt til VG lørdag kveld.

TIX sier dette til VG lørdag kveld om Grønnebergs anmeldelse:

– Jeg synes det er helt fair å gi meg lavt terningkast om de ikke liker låtene mine. Men anmelderen som skal spise et TIX-pannebånd på en eng av knuste solbriller, tar jeg på ordet, sier han.

Grønneberg sier at han ble veldig overrasket over at Andreas «TIX» Haukeland vant.

– At han ville få mange stemmer var jeg ikke i tvil om, for han har en fanskare og et veldig stort publikum. Men at en million fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra.

Grønneberg mener de langt fleste andre artistene i finalen var bedre enn TIX.

– Når det er et stemmesystem må man bare godta resultatet, enten man er politiker eller artist.

Grønneberg sier han hadde uttrykket «Jeg skal spise hatten min» i tankene da han skrev anmeldelsen. Dette uttrykket brukes ofte når en person er helt sikker på at noe ikke vil skje.

– Jeg kan ikke akkurat bare røske pannebåndet av ham. Jeg skrev dette på tull, det var et ordspill, med utgangspunkt i uttrykket om å spise hatten sin.

Grønneberg sparte ikke på konfekten da han anmeldte TIX sitt bidrag i finalen.

– Han synger om en kvinne; om lengsler og lys, tårer og tap. Greit nok, temaet er velkjent i popen. Men Tix snubler i klisjeer og melodien henger rundt halsen som et lodd. Denne havner i finalen av en grunn: Tix er direktekvalifisert, men han skulle aldri vært der med en så hjelpeløs låt.

Grønneberg ga TIX terningkast 1.