Rasende på smittevernbrudd: − Nesten så man ikke tror det

Arbeidstilsynet har funnet brudd i tretti prosent av coronatilsyn om innkvartering. Torbjørn Røe Isaksen går nå hardt ut mot det han kaller «skurkete» og egoistiske arbeidsgivere.

Siden midten av november i fjor har Arbeidstilsynet fått beskjed om å prioritere smittevern høyest i sine tilsyn.

Nå kommer fasiten:

Så langt i år har de funnet brudd i 31 prosent av 475 coronatilsyn hvor de så på innkvartering fra arbeidsgiver eller innleier.

– Disse tallene viser at det var helt riktig å stenge grensene da vi gjorde det. Det er viktig at Arbeidstilsynet er ute og sjekker smittevern. Det er den høyest prioriterte oppgaven deres nå, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.

– Men det er altfor mange arbeidsgivere som ikke følger reglene. Noen har grove brudd, som er nesten så man ikke kan tro det.

Reagerer sterkt

VG kunne tidligere fredag også fortelle at Arbeidstilsynet har funnet smittevernbrudd i tredve prosent av tilsynene i byggebransjen.

Røe Isaksen reagerer sterkt på det høye antallet smittevernbrudd, både i byggebransje og corona-innkvartering mer generelt.

I tilsynene av corona-innkvartering har de vedtatt stans ved overhengende fare, som er det mest effektive virkemiddelet, i tyve tilfeller.

– Hva synes du om de som gir blanke?

– Det er noe av det mest egoistiske og usolidariske jeg kan tenke meg i den situasjonen vi er i nå, sier en opprørt statsråd.

fullskjerm neste En oppredd seng med private eiendeler på en byggeplass funnet i en tverretatlig kontroll hvor det ble avdekket brudd på arbeidsgivers plikt til å sørge for at innkvarteringen er forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

– Er det skurker?

– Det er skurkete, sier Røe Isaksen.

Han understreker at smittevernbruddene varierer fra bedrifter som ikke har alt det formelle på plass, til svært grove brudd.

– Det kan være arbeidsgivere som har stuet sammen ti stykker på et rom ment for to, eller at de sier at karantenefasiliteten er huset du pusser opp. Det er grove brudd. Det er skurkevirksomhet. Da er det ikke at du har slurvet litt, men en bevisst, klar omgåelse av eller brudd på regelverket.

Totalt har Arbeidstilsynet hatt 2346 coronatilsyn, og avdekket brudd i 36 prosent av disse tilsynene.

– Vil være strengt

Røe Isaksen sier at de ikke kommer til å gå tilbake til regelverket de hadde i september-oktober når de åpner grensene.

Han ser heller ikke for seg en rask gjenåpning.

Regjeringen utvidet onsdag innreisebegrensningene ut februar.

– Det vil være få som slipper inn. Det er ikke slik at etter 28. februar så åpner vi grensene for alle. Det kommer til å være strengt på arbeidsreiser.

Han sier at regjeringen jobber med en godkjenningsordning, som betyr at karantenesteder som arbeidsgiver ordner må være forhåndsgodkjent. Alternativet er karantenehotell.

– Jeg tror flere enn før kommer til å bruke karantenehotell.

Peker på kommunene

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet har lenge vært bekymret for smittevernbrudd, særlig i byggebransjen.

– Innen bygg er de aller fleste utenlandske arbeidstagere, gjerne ansatt i små virksomheter i det seriøse arbeidslivet i tillegg til bemanningsselskap, sier Krogstad til VG.

Han advarer mot at situasjonen rundt omkring i Norge kan være enda verre enn Arbeidstilsynet har mulighet til å avdekke.

De kan nemlig kun undersøke innkvartering arbeidsgiver stiller opp med.

– Flere av disse arbeiderne har selv ansvar for å komme seg hit og ordne fasiliteter selv. For å få ned kostnadene deler gjerne flere en leilighet eller et hus. Her er den åpne låvedøren for å omgå regelverket, sier han.

Krogstad viser til at Trondheim kommune fant brudd i svært mange tilfeller, da de undersøkte tilstanden hos dem som leier privat.

Også arbeidsminister Røe Isaksen peker på kommunene.

– Det er viktig at kommunene også gjør det, fordi Arbeidstilsynet ikke kan sjekke alle steder hvor folk har karantene. Arbeidstilsynet fører tilsyn med innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet. Karantenehotell og privat innkvartering er ikke innenfor Arbeidstilsynets myndighetsområde.

– Når det er sagt, så er det viktig å understreke at det er arbeidsgiverene som

uansett har ansvar for skikkelig innkvartering til sine ansatte og at reglene blir fulgt.

Få tilsyn i fjor

Arbeidstilsynet fikk i midten av november beskjed om å prioritere tilsyn med smittevern høyest.

Men i hele 2020 gjennomført de bare 43 tilsyn av corona-innkvartering, sammenlignet med 475 så langt i år.

– Hvorfor hadde dere så få tilsyn av denne typen i fjor?

– Det tok noen uker fra vi fikk oppdraget fra departementet, til vi var i full gang med tilsynene innen både smittevern og innkvartering. Vi måtte blant annet rigge tilsynsaktiviteten, få på plass smittevernutstyr og egne rutiner for smittevern, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Hun sier at de har prioritert tilsyn med smittevern høyest siden de fikk oppdraget i november, og at de i desember gjennomførte 245 tilsyn med smittevern, mens de i januar gjennomførte 1279 tilsyn av samme type.