I SENTRUM: Jan Bøhler skifter parti, nå vil han inn på Stortinget for Senterpartiet. Foto: Fredrik Solstad

Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet

Ap-representanten Jan Bøhler skriver på Facebook torsdag morgen at han har sagt ja til førsteplassen på Oslo Sps stortingsliste i 2021.

– Jeg har snakket mye med Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær, som er leder i Oslo Sp, og deres nominasjonskomite om dette i det siste. De ønsker å støtte den ombudsrollen som jeg står for som politiker. Jeg har derfor sagt ja til å bli foreslått på førsteplass på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år., skriver han.

Han skriver at han ikke har noe behov for å si negative ting om sitt gamle parti.

– Men Sp har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt,. Partiets tillitsvalgte framstår som utadvendte og lite preget av innavl, og evner å ta tak i saker som er viktige for mange velgere. Så for meg er skrittet til SP ganske kort og greit å ta. Mye av det jeg er opptatt av, vil jeg få bedre muligheter for å jobbe med der.

– Politikk handler for meg om rettferdighet, om fordeling og om å gjøre hverdagen for folk på Østkanten og ellers i Oslo lettere og tryggere. De siste årene opplever jeg at dette grunnleggende hensynet har måttet vike, enten det gjelder skatt, avgifter eller bompenger. Vi må ikke få et system der det er arbeideren, renholderen og folk med de laveste inntektene som sitter igjen med den største byrden, mens de som har råd til Tesla og passivhus får lettelsene. Jeg opplever at SP har vært klarere på dette enn de fleste partier. Rettferdig fordeling må gjennomsyre all politikk, også miljøpolitikken.

Bøhler kutter ikke noen bånd til sitt gamle parti, tvert i mot skriver han at han er «enig med Senterpartiet i at vi trenger et styringsdyktig regjeringsalternativ som ikke spriker for mye, og at dette bør bestå av AP og SP».

Publisert: 01.10.20 kl. 08:47 Oppdatert: 01.10.20 kl. 09:00