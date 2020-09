BIL-ALARM: Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Ingunn Handagard, er bekymret over at bilparken i Norge blir eldre.

NAF: – Dyrere biler fra 2022

Etter at programforslagene til Høyre og Ap nå er kjent, varsler NAF at bilprisene vil stige fra 2022.

– Uansett hvem som vinner stortingsvalget til neste år kan det bli dyrere å kjøpe nye biler. Det er bekymringsfullt for både klima, miljø og trafikksikkerhet, sier Ingunn Handagard, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Arbeiderpartiet la fredag frem sitt forslag til partiprogram. Høyre la fram sitt forslag tidligere i september.

– Begge partier vil innføre avgifter på elbiler, men fremdeles sørge for at det lønner seg å velge lavutslipps- og utslippsfrie biler. Bakgrunnen er at politikerne holder fast på målet om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, sier hun.

– Vil skru opp avgiftene

– Med andre ord vil avgiftene på fossilbiler måtte øke når elbilen får avgifter, for å opprettholde prisforskjellen, sier Handagard.

Hun bygger det på følgende lesning:

– Arbeiderpartiet er åpne på dette i sitt program, hvor de sier at de vil øke CO₂-avgiften. Høyre sier det litt mer indirekte, men presiserer i sitt program at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler. Resultatet blir det samme: Avgiftene går opp på alle biler, sier Handagard.

Hun sier at sterk prisøkning på nye biler kan gi en dreining i markedet mot større salg av brukte biler.

– Det er biler med dårligere og mindre miljøvennlig teknologi. Dyrere biler betyr at færre vil ha råd til å kjøpe ny bil. Det er spesielt dårlig nytt for trafikksikkerheten, sier Handagard.

– Bilparken blir eldre

Hun mener at bilparkens alder burde bekymre politikerne.

– Norge har allerede en gammel bilpark. I snitt er bilene over ti år gamle, og bilparken blir bare eldre. Dersom avgiftene økes, frykter vi at utskiftningen i bilparken går enda saktere, sier Handagard.

Hun viser til at i 2019 var den norske personbilparken i snitt nesten ett år eldre enn den var i 1999.

– På tyve år har gjennomsnittsalderen økt fra 9,9 år til 10,7 år. På samme tid har det skjedd en betydelig utvikling i bilenes sikkerhetssystemer.

Publisert: 25.09.20 kl. 22:00

