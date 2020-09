NESTEN LIKT: På den europeiske oversikten over hvilke land som har høyest smittetrykk, ligger Sverige så vidt over Norge. Oslo er en av de norske kommunene hvor smitten øker. Foto: Jørgen Braastad

Sverige har fortsatt høyere smittetrykk enn Norge

Ferske tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) viser at Norge og Sverige nesten har samme smittetrykk. Men Sverige ligger fortsatt høyere.

Helt siden pandemien starter har Sverige vært hardere rammet enn Norge. Og det er de fortsatt: De har fortsatt flere dødsfall og flere smittede. Men hvis vi ser på smittede per 100.000 innbyggere, ligger landene nå tilnærmet likt.

ECDC-tallene er dem land rundt om i Europa bruker når de skal avgjøre sine reiseråd. Og tallene viser at Norge har 28,4 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Sveriges tall ligger på 28,7.

De ferskeste tallene hos ECDC gjelder fra og med 2. til og med 15. september.

Da det søndag ble meldt at Norge hadde passert Sverige i smittetrykk, manglet ECDC ferske tall for Sverige. Det har de først nå. Og de viser, som du ser av grafen over, at Norge ikke har passert Sverige - ennå.

Derfor er Sveriges smittetall for lavt i helgene Svenske FHI oppdaterer ikke smittetall lørdag, søndag eller mandag og vil stå med null nye smittetilfeller de dagene.

Det innebærer at Sveriges smittetall i ECDC på søndag, mandag og tirsdag vil være for lavt.

FHI bruker imidlertid tall direkte fra sin svenske motpart – dermed vil FHI først på tirsdager få tallene for fredag, lørdag, søndag og mandag. Vis mer

Derfor er det andre tall i VG-oversikten I denne saken brukes tall fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC, fordi det er de tallene europeiske land bruker når de skal bestemme reiseråd til Norge og Sverige. Hvis du går inn i VGs talloversikt, vil du imidlertid finne andre tall for hvor mange smittede det er per 100.000 innbyggere i Norge og Sverige de siste 14 dagene. Forskjellene skyldes hvilke datoer som brukes - og hvilket folketall. ECDC bruker eldre folketall fra 2019 når de skal gjøre utregningene fra Norge. VG bruker altså ferskere tall.

Samtidig henter ECDC ut tall fra myndighetene i EU/EØS, på tvers av flere tidssoner, og oppdaterer bare sin oversikt én gang om dagen. VG kan gjøre oppdateringer oftere.

Når ECDC publiserer ferske tall klokken 11 på onsdag, så får de for eksempel ikke med seg de nye Sverige-tallene som kommer klokken 14 på onsdag. Mens Norge-tallene har de en oppdatering for fra onsdag.

Derfor har VG i denne saken brukt tall for 15.09 for både Norge og Sverige, for at tallene skal være sammenlignbare. Vis mer

Mer immunitet

Avdelingsdirektør Line Vold forklarer at det har vært jobbet med å få smittetallene ned i Sverige i lang tid, og Sverige har hatt en fallende trend i smittetallene en stund nå.

– Immunitet kan ha noe med det å gjøre, og det kan være en god nyhet, sier hun.

FHI: Avdelingsdirektør Line Vold immunitet kan ha noe med Sveriges lavere smittetall å gjøre. Foto: Stian Lysberg Solum

Befolkningen i Sverige vil antagelig ha mer immunitet enn den norske befolkning fordi de har hatt mere smitte. Men hun understreker at man ikke vet hvor stor rolle det spiller for å redusere smittespredningen.

– Sverige har nå i sterkere grad enn før tatt i bruk testing, sporing og karantene, det vil si de samme virkemidlene som vi bruker for å kontrollere utbrudd, peker Vold på.

Helseministeren: - Glad for utviklingen

Helseminister Bent Høie er glad for at tallene i Norge og Sverige har nærmet seg hverandre den siste tiden.

– Jeg er veldig glad for den utviklingen vi nå ser i Sverige, som gjør at våre land er likere igjen, sier Høie til VG.

GLAD: Helseminister Bent Høie er glad for utviklingen i Sverige. Foto: Frode Hansen

– Det har stor betydning for Norge at Sverige lykkes i dette arbeidet. Og jeg håper at Norden skal være den mest åpne regionen i Europa, selv om det er en pandemi. Men det er avhengig av at vi har kontroll på smitten i hvert enkelt land, sier Høie til VG på mandagens pressekonferanse.

– Er du fortsatt trygg på at Norge har valgt den rette strategien?

– Ja. Og så opplever jeg at Norge og Sverige har veldig lik strategi. Og det har vi hatt over lang tid. Spesielt etter at Sverige bygde opp sin testkapasitet, slik at de begynte å teste veldig mange. Selv om de ikke tester like mange som i Norge, har de hatt en dramatisk økning. Og det har gjort at vi har blitt likere. Jeg tror også at det har hatt betydelig positiv effekt i Sverige, sier helseministeren.

– Befinner oss i ulike faser

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell mener det finner flere årsaker til at Sverige har et lavere smittetrykk enn Norge:

– Vi befinner oss i ulike faser, vi har nylig hatt en rask nedgang i Sverige. Vi har fortsatt de samme restriksjonene og ikke sluppet opp noe som i Norge. Flere er immune i Sverige, skriver han i en e-post.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell mener Sverige og Norge er i ulike faser. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

– Hvordan tror du at smittesituasjonen vil utvikle seg fremover i de ulike landene?

– Umulig å forutsi i dag.

– Nå som smittesituasjonen i Norge og Sverige er tilnærmet lik, bør grensene «åpnes» for fullt?

– Sverige har ingen restriksjoner relatert til grenser, skriver Tegnell.

Han har ikke hatt tid til å svare på om Norge bør åpne grensene mot Sverige.

Ikke aktuelt med egne regler for Sverige

Line Vold i FHI forteller at smittetallene i Norge nå i stor grad preges av utbruddet i Bergen og Østfold-kommunene.

Line Vold understreker at det er høy sannsynlighet for at det vil komme flere lokale utbrudd.

– Nå som smittesituasjonen i Norge og Sverige er tilnærmet lik, bør grensene «åpnes» for fullt?

– Per nå så er det ikke aktuelt med egne regler for Sverige. Vi vurderer Norden på regionsnivå, og har like grenseverdier og kriterier vi vurderer etter for Norden og for landene innen Schengen, sier hun.

