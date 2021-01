SKREDKANT: Begge disse husene ligger så tett opp mot skredkanten at det er stor fare for at de raser ned i skredgropen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Hus nær skredkanten kan rase

Skredfaren er ikke over i Nystulia. Magne Kvam (56) venter på at huset skal rase.

Nabohusene til Magne Kvam har forsvunnet ned i skredgropen, det siste for bare to dager siden. Nå ser han antydninger til at hans eget hus er på vei til å rase.

– Sist jeg var og tittet på det, så syntes jeg det viste tegn til å ha begynt å lute. Jeg tror hele den toppen der raser ut, sier Magne Kvam til VG.







Om ikke det raser, regner han med at huset erklæres ubeboelig.

– Det er klart at hele feltet er ødelagt uansett. Sameiet vil aldri kunne bli som før. Selv for de som må flytte tilbake, så blir det ikke det samme. Spesielt når man tenker på hva som har skjedd der, sier Kvam.

EVAKUERTE: Magne Kvam måtte forlate huset i det han hadde på kroppen, sammen med kone og hund. Foto: Gabriel Skålevik, VG

Skarp skredkant

– Slik skredkanten er ved noen av husene nå, så er det lite sannsynlig at det er mulig å berge dem. Det kan man se med det blotte øyet, sier Toril Hofshagen, regionssjef i NVE Øst, til VG.

En gruppe på elleve representanter fra NVE, NGI og Multiconsult deltok tirsdag formiddag på en felles samling på Gjerdrum.

NVE: Regionsleder i NVE Toril Hofshagen og operativ leder i politiet Roy Alkvist i forbindelse med en pressebrief i tidlig fase. Foto: NTB

NVE sier det er viktig at kommunen er tungt involvert. En viktig avklaring går på hva slags bruk kommunen ser for seg av området som i dag er rammet.

– Vi har i dag hatt et oppstartsmøte for det viktige arbeidet med å planlegge permanent sikring og tilbakeføring av området som er utsatt for skred i Gjerdrum, sier Hofshagen.

ORDFØRER: Onsdag klokken 17 blir det ekstraordinert kommunsestyremøte i Gjerdrum kommune der de skal snakke om fremtiden til Ask og Nystulia. Foto: NTB

I et av områdene det er snakk om ligger den lokale barnehagen og eldresenteret, ikke langt fra der skredkanten er i dag.

– Der vil vi forholde oss til det fagmyndighetene kommer med av konklusjoner, sier Ordfører Anders Østensen (Ap) til VG før han fortsetter:

– Bruken og utviklingen av området ellers er noe vi tenker og grubler på. Dette er prosesser som hele kommunestyret og hele lokalbefolkningen vil være viktig del av, avslutter Østensen.