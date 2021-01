KRITISK: Kjell Ingolf Ropstad mener Foto: Terje Bringedal

Ropstad om Oslos vaksine-krav: − Uforsvarlig

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at gamle på bygda er like mye verdt som gamle i Oslo og går hardt ut mot Raymond Johansen.

Publisert: Nå nettopp

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier fredag til VG at regjeringen burde prioritere steder med høyt smittetrykk i vaksinekøen – og at han selv planlegger å bruke samme strategi i Oslo.

En slik strategi ville gitt flere vaksiner til Oslo på bekostning av steder med mindre smittetrykk i hele Norge.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener Johansens forslag er dårlig.

– De eldre på bygda er like mye verdt som eldre i Oslo, sier Ropstad, som er barne- og familieminister i regjeringen, til VG.

– Ledelsen i Oslo må gjøre jobben med hvordan de vil vaksinere, men vi har ansvar for hele landet. Når smitten sprer seg så uforutsigbart som corona gjør er det uforsvarlig å velge strategien han peker på, sier han.

– Uforutsigbar smitte

KrF-lederen sier at det er vanskelig å spå hvor smitten kommer en måned frem i tid, som er tiden man trenger før vaksinen får full effekt.

– Det tar en måned fra første stikk til man har fått full effekt av vaksinen. I tillegg er det litt forsinkelse på testresultatene. Det å ha et barometer på alt overalt samtidig er veldig komplisert. De eldre på bygda er like utsatte og vi har samme ansvar for å beskytte de, som vi har for å beskytte de eldre i Oslo. Jeg ser ingen grunn til å endre regjeringens vaksineringsstrategi, sier Ropstad.

les også Raymond Johansen vil ha flere vaksiner: – Strategien treffer ikke godt nok

Han peker på Trondheim som et eksempel: de lå veldig godt an før jul og ønsket lettelser i de nasjonale tiltakene. Så kom det plutselig mer smitte.

Han sier at slike smitteutbrudd kan skje mange steder – og mener konsekvensen av Oslo-forslaget vil være at utsatte personer landet rundt ikke vil få vaksinen like raskt som i dag.

– Mener du Raymond Johansen viser er en form for Oslo-arroganse?

– Det er i alle fall en Oslo først-strategi med litt skylapper. Slik corona-smitten opptrer er det veldig uforutsigbart hvor smitten kommer, sier han.

KRITISERT: Byrådsleder Raymond Johansen mener kritikken mot ham er «nesten latterlig». Foto: Heiko Junge

– Nesten latterlig

Byrådsleder Johansen sier at det viktigste er å få mest mulig effekt av vaksinene og mener de bør brukes der det er smitte.

– At det skulle være uforsvarlig å prioritere de områdene med det høyeste smittetrykket, er en nesten latterlig påstand. Hvis vi hadde nok vaksiner til at alle i risikogruppene raskt kunne blitt vaksinert, hadde en geografisk lik fordeling vært helt fint. Men, det har vi jo ikke. Da må vi faktisk prioritere en fordeling som gir best effekt av de vaksinene vi har, skriver Johansen i en e-post til VG og legger til:

– Å gjøre dette til en by mot land-diskusjon er meningsløst. Alle kommuner med høyt smittetrykk bør prioriteres, uavhengig av om de er små eller store.

les også Mener Oslo vaksinerer for tregt: – Skjønner det ikke

Han sier at vaksiner til risikogrupper i hovedstaden vil ha langt større effekt i Oslo enn i kommuner som nesten ikke ha hatt smitte.

– Jeg synes smittevernoverlegen i Bodø, Kai Brynjar Hagen, sa det veldig godt: Vi må jo forutsette at vi skal gå solidarisk til verks for å få kontroll med pandemien, noe annet er helt umulig. Det ville være et godt eksempel på samarbeid at man skulle slukke brannen først og fremst der det brenner, og ikke bruke vannet der det ikke er noe brann.

SE VIDEO: Raymond Johansen var rørt og glad etter at den første coronavaksinen i Norge ble satt på Ellingsrudhjemmet.