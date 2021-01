STRENGT: Brudd på bestemmelsen om gjester i hjemmet kan straffeforfølges av politiet. Det er imidlertid lagt opp til unntak for bistand i hjemmet, dødssyke, aleneboende og små barn. Foto: Helge Mikalsen, VG

Her er det ulovlig med besøk i hjemmet

I Ullensaker kommune er det forbudt å motta gjester i eget hjem og ni personer har blitt anmeldt for brudd på forskriften. «Et veldig inngripende tiltak», sier helseminister Bent Høie.

Ullensaker kommune har gått strengt til verks for å hindre coronasmitte.

5. januar besluttet kommunen å forby så å si alle besøk i private hjem. Innbyggerne i kommunen skal som hovedregel ikke motta besøk i hjemmet og brudd på regelen kan straffeforfølges av politiet.

Dette er et av de strengeste tiltakene som er innført for private hjem siden starten av pandemien.

I forskriften skriver kommunen at forbudet er ment å ramme rent sosiale besøk og at det ikke skal være hindre for å motta bistand i hjemmet.

Dette er unntakene fra forbudet:

Aleneboende kan ha besøk av, eller selv besøke, en til to faste venner eller en fast husstand.

Barn i samme barnehage- og barneskolekohort kan være på besøk hos hverandre.

Det er tillatt med nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Kommunen har en svakt stigende smittetrend og har de siste to kalenderukene registrert 88 smittetilfeller.

– Vi hadde en kraftig smitteøkning før vi innførte det. Vi så at det gikk feil vei og vi så at testtallene hadde gått ned i julen og nyttårshelgen, samtidig som det var høyere andel smittede. Derfor valgte vi å forskriftsfeste de anbefalingene som regjeringen kom med, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) til VG.

– Hvorfor vurderte dere det dithen at dere skulle være så strenge når det ikke blir gjort andre steder som også har høyt smittetrykk?

- Vi mente at det rett og slett var viktig å ta på alvor så vi ikke fikk en stor lokal oppblomstring før vi går i gang med vaksineringen. Det ville vært veldig uheldig. Vi så også at en stor andel av smittetilfellene skjedde i private hjem.

– Hvilke reaksjoner har du fått på forbudet?

Jeg har fått veldig positive reaksjoner på at vi tar smittevernet sånn på alvor.

– Har det kommet noen negative tilbakemeldinger?

– Jeg har ikke fått noen negative henvendelser om det, men det var ikke et enstemmig vedtak.

– Tenker du at dette er riktig bruk av politiets ressurser?

– Det er en vurdering som politiet gjør. De går jo ikke hjem og banker på hos tilfeldige. Det er et verktøy slik at de kan gripe inn dersom det skjer ting som går over grensen ift til smitte.

– Har du noen tanker om forbudet blir forlenget?

– Det kommer vi til å ta en vurdering på om en uke ut fra hvordan situasjonen er og hvordan smitten utvikler seg i kommunen. Det vil også skje med henblikk på hvilke råd som kommer fra helsemyndighetene.

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) mener de hadde et faglig grunnlag for å innføre forbudet om gjester i hjemmet. Her er han i fjor høst. Foto: Helge Mikalsen, VG

Høie: – Et veldig inngripende tiltak

– Nasjonalt har vi ment at vi ikke har hatt en smittesituasjon som har gjort det forholdsmessig å i forskrift begrense hvor mange man kan ha på besøk i eget hjem. Men vi har sagt at dette kan endre seg og at kommuner kan være i en situasjon der de kan forskriftsfeste dette, sier Høie.

Han peker på Bergen og Oslo, som på ulike tidspunkt har innført forbud mot at man kan få besøk av flere enn fem eller ti. I Ullensaker er det nå totalforbud mot sosiale besøk i private hjem, med enkelte unntak.

– Det er et veldig inngripende tiltak. Jeg vil ikke gjøre en konkret vurdering av tiltaket, men alle kommuner som innfører tiltak skal bygge det på en klar medisinskfaglig begrunnelse og gjøre en forholdsmessig vurdering av tiltaket opp mot smittesituasjonen, sier Høie.

Statsforvalteren i Oslo og Akershus, som har ansvar for å vurdere lovligheten av slike tiltak, har ikke opprettet noen sak på dette forbudet. De sette i gang en vurdering hvis de får innspill om det eller på eget initiativ, men det har foreløpig ikke skjedd i denne saken.

Ordføreren i Ullensaker svarer at han står inne for forbudet, til tross for bemerkningene fra Høie:

– Jeg tenker at jeg mener det var riktig å innføre de tiltakene da vi gjorde det. Vi gjorde det også etter statsministeren kom med sin anbefaling. Vi har i forskriften lagt inn at det er en hovedregel og at det finnes unntak, sier han og presiserer at det skal gjøres en ny anbefaling om én uke.

Ni personer anmeldt

Det er politiet som skal håndheve om innbyggerne følger den lokale forskriften. I helgen ble ni personer anmeldt for brudd på coronaforskriften etter en privat fest i en enebolig i Jessheim.

– Vi har kun registrert en sak med ni mistenkte. Den er under etterforskning, så det er ikke besluttet hva som blir utfallet av den, sier seksjonssjef for straffesaker ved lensmannskontoret i Ullensaker, Øyvind Kværner, til VG.

Forskriften gjelder inntil videre. Kommunen har også en rekke andre lokale coronatiltak. De kan du lese mer om her.

– I praksis har håndhevelsen bestått av at politiet har fått tips som vi har ettergått. Vi har fått en god del tips som ikke har vist seg å være noe. Vi har funnet ut at de ikke har brutt med instruksen. Det har også vært et og annet tips som det ikke har vært mulighet til å ettergå. Men enn så lenge har det ikke hatt så stor innvirkning på den daglige tjenesten vår, fortsetter Kværner.