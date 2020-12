Svein (67) ved Ellingsrudhjemmet fikk vaksinen først i Norge

ELLINGSRUD (VG) Det første vaksinestikket i Norge ble satt på Ellingsrudhjemmet i Oslo søndag formiddag: – Dette er en frigjøringsdag, sa statsministeren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er en dag vi har ventet på i 291 dager, helt siden 12. mars da vi måtte sette inn alvorlige tiltak i Norge, sa statsminister Erna Solberg rett før vaksineringen startet.

– Vi har ingen tid å miste.

Deretter ble det første, historiske stikket ble satt søndag formiddag ved Ellingsrudhjemmet i Oslo. Ellingsrudhjemmet var også det første sykehjemmet i Oslo til å bli rammet av coronaviruset 14. mars.

Klokken 12:05 fikk 67 år gamle Svein Andersen landets første vaksinestikk mot coronaviruset.

– Du blir symbolet på at vi starter vaksineringen, sa statsministeren til Andersen.

– Dette er en frigjøringsdag, for å frigjøre oss fra dette viruset. Når vi har en vaksine, kan vi ta hverdagen tilbake igjen, sier Solberg videre.

FØRSTE: Svein Andersen (67) fikk den første vaksinen i Norge: - Nesten som da Armstrong gikk på månen, sa han selv etterpå. Foto: Fredrik Hagen, NTB

VGs reporter på stedet melder om spent og god stemning på sykehjemmet.

I tillegg til statsministeren, er også helse- og omsorgsminister Bent Høie og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, til stede over videosamtale på storskjerm.

– Det var overhode ikke noe smerte, ikke noe mer enn hvilken som helst annen vaksine, sa Andersen etter at han fikk stikket.

Ønsket selv å få vaksinen først

Selv utbrøt Andersen at han er glad for at besøkende snart kan slippe å bestille besøkstid til sykehjemmet mange dager i forveien.

– Hvordan føles det å være den første som får vaksinen i Norge?

– Det er litt rart, nesten litt historisk. Nesten som da Armstrong gikk på månen, svarer Andersen.

– Var det du som ønsket å få den første vaksinen, eller ble du spurt om det?

– Jeg ytret et ønske ganske tidlig om at jeg ville ha den, og så ble jeg spurt etterpå, svarer han og påpeker at han aldri har vært i tvil om at han ville ta vaksinen eller ikke.

I løpet av få dager planlegger Ellingsrudhjemmet nå å få vaksinert de 146 beboerne ved sykehjemmet.

– Dette betyr enormt mye for Oslo. Vi er veldig hardt rammet, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Les også: Her eskorteres vaksinebilen over grensen

HISTORISK ØYEBLIKK: Straks blir Svein Andersen (67) trillet inn for å få den første dosen med corona-vaksine i Norge. Foto: Line Fausko, VG

I Norge planlegger FHI nå å fortløpende vaksinere 5000 sykehjemsbeboere i Oslo og områdene rundt i de kommende dagene.

Den aller første vaksineleveransen, som ankom Oslo 2. juledag, var på 9750 doser. Følgende kommuner får vaksinen først, og vil fortløpende sette i gang med vaksineringen 28. desember:

Ringsaker

Hamar

Stange

Sarpsborg

Fredrikstad

Hvaler

Oslo

Kommunene er både valgt av geografiske grunner – ettersom den første pakken leveres i Oslo, og fordi kommunene har mye smitte og fordi de har klart å stille seg klare.

les også I nyttårshelgen sendes vaksiner til hele landet: Slik blir oppstarten

ANKOMMER: Lørdag ankom den første leveransen med vaksiner til Ullevål sykehus, eskortert av politiet: – Vi har vært bekymret for at noen kan gjøre noe for å få tak i vaksinene før de egentlig skal få tak i dem, forklarte daglig leder i vaksineprodusenten Pfizer Norge, Sissel Lønning Andresen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Starter vaksinering forløpende - snart 40 000 doser i uken

Norge vil deretter ukentlig få ca. 40.000 doser levert. Den første vanlige leveransen kommer tredje juledag, og er ifølge FHI på 35.000 doser.

Kommunene har fått beskjed om at halvparten – i overkant av 17.000 doser – kan sendes til dem i uke én.

Når flere vaksiner godkjennes, kan Norge ha flere vaksiner samtidig. De fem andre vaksinene som er aktuelle for EU og Norge trenger ikke like kjølig lagring, og distribusjonen vil derfor være enklere.

Les mer om de andre vaksinekandidatene ved å klikke på dem under: