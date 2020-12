Svein (67) ved Ellingsrudhjemmet får vaksinen først i Norge

ANKOMMER: Lørdag ankom den første leveransen med vaksiner til Ullevål sykehus, eskortert av politiet: – Vi har vært bekymret for at noen kan gjøre noe for å få tak i vaksinene før de egentlig skal få tak i dem, forklarte daglig leder i vaksineprodusenten Pfizer Norge, Sissel Lønning Andresen. Foto: MATTIS SANDBLAD