UTBRUDD: De siste seks dagene er det identifisert minst 50 smittede i Kristiansund. Foto: Gisle Oddstad

Stort utbrudd i Kristiansund – smitten doblet på en uke

Etter en forholdsvis rolig pandemiperiode står Kristiansund kommune nå i et omfattende utbrudd.

Publisert: Nå nettopp

Fra mars til desember hadde Kristiansund kommune 58 bekreftede smittetilfeller.

Siden 22. desember har det tallet nesten doblet seg, til rundt 108 tilfeller. 550 personer er så langt satt i karantene.

– Vi er i en krevende situasjon med et utbrudd som har forgreninger over i flere miljøer, sier kommunikasjonssjef i kommunen Tore Lyngvær.

Han forteller at de søndag fikk beskjed om 13 smittede og gjennomførte 170 tester, og at det er ventet flere prøvesvar mandag.

– Det positive er at vi har klart å spore all smitten så langt. Vi har fortsatt kontroll, men det er krevende. Vi hadde håpet vi var over toppen, men ting kan tyde på at vi ikke er det helt enda.

Plattformsmitte

Av de 13 tilfellene som ble bekreftet søndag, er tre av dem fra oljeplattformen Heidrun.

Så langt er det fem personer som er bekreftet smittet på Heidrun, men det tallet vil nok stige, anslår Lyngvær.

– Vi er beredskapsby for Norskehavet, så vi har håndtert lignende situasjoner tidligere i pandemien, og bistår så godt vi kan. Alle som kommer til oss får god helsehjelp og oppfølging. Så langt har vi tatt inn 50 arbeidere, hvor noen er satt i isolasjon.

Han forteller at det er tatt i bruk hurtigtester på plattformen og at noen av disse er positive. Lyngvær legger til at alle ansatte på Heidrun er satt i karantene.

Det var andre juledag det ble kjent at tre personer var smittet på oljeplattformen Heidrun.

Til VG forklarte kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Morten Eek, at det var en person som kom på land fra plattformen på lille julaften og fikk symptomer på covid-19 på julaften. Personen testet seg, og fikk positivt testresultat 1. juledag.

– Da begynte vi å teste alle som har jobbet med denne personen, sa Eek 26. desember.

Dagen etter ble ytterligere to personer bekreftet smittet. De smittede er ikke ansatte ved Equinor, men jobber i en leverandør som driver med boreaktiviteter. De har ansvaret for boring, og derfor er alle boringsoppgavene på plattformen avsluttet.

– Produksjonen går som planlagt, og er ikke påvirket av smitteutbruddet, sa Eek.

Ingen nye tiltak

Kommunen har klart å spore utbruddet til smitte på en videregående skole.

– Kommuneoverlegen stengte ned alle trinnene på den aktuelle linjen på skolen, og satte samtlige i karantene umiddelbart.

– Det tror vi har hjulpet med å kunne begrense smitten, fordi de allerede var i karantene. Med unntak av ni personer, som er nærkontakter gjennom familie eller fritidsaktiviteter, sier Lyngvær.

Han forteller at smittesporingsteamet har jobbet på spreng gjennom hele julen, og at det vurderes hvorvidt det bør innføres tiltak.

Det har de ikke funnet grunnlag for enda, sier han.

– Vi gikk ut med en anbefaling 2. juledag om å utsette festen og holde seg hjemme, og folk hører på anbefalingene våre. Politiet rapporterte om en 2. juledag som var ekstremt stille, som var akkurat det vi ønsket. Vi prøver å unngå å innføre inngripende tiltak så lenge vi kan spore smitten, forklarer han.