STENGER SKOLE: Anita Ravlo Sand er ordfører i Levanger i Trøndelag. Hun gikk torsdag ut med at ti barn ved Frol barneskole nå er smittet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ti elever smittet på skole i Levanger

Ti elever har fått påvist corona-smitte ved Frol barneskole i Levanger i Trøndelag. - Det kan hende at enda flere blir smittet, sier ordfører Anita Ravlo Sand til VG.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hun besluttet tirsdag sammen med kommunens kriseledelse å stenge skolen den første uka etter nyttår, og innføre hjemmeskole for elevene.

– Årsaken til smittespredningen er at de som var smittet fra tidligere, hadde mange nærkontakter. Så det var forventet en spredning av smitten blant elever og ansatte på den skolen, sier ordføreren til VG.

Hun er også tydelig om at kommunen har kontroll på smittespredningen, selv om det per nå er registrert i alt 16–17 personer som er smittet ved Frol-skolen.

Karantene-jul

I dagene før jul ble hele femte trinn, rundt 60 elever, satt i karantene på grunn av smitteutbruddet ved skolen.

En lærer testet positivt mandag før jul, før ytterligere tre lærere og tre elever ble bekreftet smittet. Nå i romjulen er altså tallene på antall smittede steget til ti elever og seks-syv ansatte.

– Jeg føler vi har brukbar kontroll på smittespredningen. Det er lite villsmitte her. Likevel så velger vi å stenge skolen i en uke etter nyttår, men med hjemmeskole som alternativ, sier Sand.

Det var Trønder-Avisa som først meldte om de nye smittetallene ved skolen.

Lokalavisen har også snakket med rektor Geir Mediås ved Frol barneskole. Han er overrasket over at så mange barn er smittet.

– At det er så mange barn, overrasker meg. Ut fra det som er sagt tidligere, skulle det ikke være så lett for barn å bli smittet, sier rektor Geir Mediås til avisen.

Ordfører Sand og de andre i kommunens kriseledelse i Levanger innførte også nye restriksjoner fra 30. desember (6. juledag) til 17. januar.

– Avlys familieselskaper

– Vi ser at smitten spres der familier og venner møtes. Derfor er det en meget sterk anbefaling fra Levanger kommune om å avlyse familieselskaper, vennetreff og fester. Unngå kontakt med personer utenfor husstanden, anbefaler kommunens kriseledelse.

– Hvorfor velger dere å bruke anbefalinger fremfor påbud, ordfører?

– Fordi folk i Levanger har vært flinke til å følge retningslinjer og anbefalinger tidligere. I tillegg har vi hatt lite smitte. Men vi holder muligheten åpen for å innføre påbud senere, svarer Anita Ravlo Sand.

Ved to sykehjem innskjerpes besøksrestriksjonene slik at det kun er beboere som ligger for døden som kan få ta imot besøk. Ved Breidablikktunet omsorgssenter, Stokkbakken omsorgssenter og Levanger bo og aktivitetssenter ber kommunen om at besøk reduseres til det helt nødvendige.

Kommunen anbefaler også sterkt at ansatte og kunder på butikker bruker munnbind.