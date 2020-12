forrige





































fullskjerm neste Foto: TORE KRISTIANSEN

NVE fremmet innsigelse mot utbygging nær raset i 2014

GJERDRUM (VG) Da sykehjemmet skulle bygges ut ved rasområdet i Nystulia, fremmet NVE innsigelse fordi reguleringsplanen ikke dokumenterte stabilitet for faresonen med kvikkleire.

Publisert: Nå nettopp

– NVE mener kommunen gjennom forslag til reguleringsplan ikke dokumenterer at områdestabiliteten er tilstrekkelig for den kartlagte kvikkleirefaresonen og de tiltak planen legger til rette for, slik TEK 10 § 7- 3 med veiledning stiller krav om, skrev Norges vassdrags og energidirektorat i sin konklusjon i saksfremlegget for formannskapet i desember 2014.

FLYTTET HUS: Kvikkleireraset i Ask i Gjerdum kommune på Romerike har flyttet og jevnet flere hus med jorden. Sykehjemmet som ligger like i nærheten av boligene i Nystulia, er evakuert. Foto: Forsvaret 330 Skvadronen

les også Mye nedbør nær skredområdet

Utbyggingen av Gjerdrum bo- og behandlingssenter ble ferdigstilt for fire år siden, og ligger ikke langt fra området der kvikkleire-raset løsnet tidlig onsdag morgen.

Onsdag formiddag var alle beboerne ved sykehjemmet evakuert, ifølge politiet.

Også Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom med innsigelse på samme bakgrunn som NVE, og påpekte at de geotekniske forholdene måtte «avklares og dokumenteres i tråd med gjeldende regelverk.»

Både Fylkesmannen og NVE trakk senere sine innsigelser etter at kommunen og et konsulentfirma, Reinertsen AS, «løste» innsigelsen mot reguleringsplanen, ifølge saksdokumentene som VG sitter på.

les også Jordskredet i Gjerdrum: 26 personer ikke gjort rede for

Konsulentfirmaet skal ha sørget for fysiske prøvetagninger i- og utenfor planområdet. Samtidig sammenstilte de tidligere undersøkelser gjort av NGI for Ask sentrum i 2003 med sine egne funn.

– Reinertsen konkluderer med at området tåler en full utbygging som reguleringsplanen gir mulighet for, skrev rådmannen.

Han konkluderte dermed med at området ville kunne ta utbyggingen. Men skrev likevel:

– Generelt sett er utbyggingen i Ask sentrum og Nystulia utfordrende i forhold til

kvikkleireforekomstene. Rådmannen vil følge opp tidligere rapport fra 2003 samt sette nødvendige krav som er fremkommet etter nye veiledere og forskrifter fra NVE siden juli 2014.

les også Måtte springe med barnebarna: – Huset ristet

– Tiltakene som er gjort i 2007 og 2009 (Golfbanen og planering i Nystulia) har bidratt til betydelig økt stabilitet for bebyggelsen på Ask, og muliggjør flere byggetrinn på Gjerdrum bolig og behandlingssenter samt utvikling av Ask sentrum i sin helhet, konkluderte rådmannen.

Deretter vedtok også politikerne i formannskapet planene for utbyggingen.

– Det er mulig vi kunne ha vært grundigere i våre undersøkelser av kvikkleire-holdige grunnforhold ved utbygginger. Men å spekulere i det, er for tidlig. Hele Romerike og Gjerdrum består av store leirområder. Disse kan også endre seg over tid, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) til VG.

Han er klar på at det ikke blir godkjent reguleringsplaner med innsigelser fra NVE om grunnforholdene i kommunen.

– Vi er vant til å få innsigelser fra NVE. Det er utrolig strenge krav knyttet til slike utbygginger. Vi svarer ut alle innsigelser før planer blir godkjent, sier ordføreren.

Opposisjonspolitiker Lars Monsen (Frp) gir ordføreren full støtte i hans beskrivelse.

– Det er for tidlig å si om vi har vært grundige nok i våre krav til å utrede faren for ras i dette området, sier politikerveteran i Gjerdrum kommunestyre, Lars Monsen (Frp).

Han er inne i sin fjerde fireårsperiode i kommunestyret, og har deltatt i mange utbyggingssaker der kvikkleire-forekomster i grunnen har vært tema.

– Min opplevelse er at vi har vært veldig bevisst denne problemstillingen. Og når planer for utbygginger som Gjerdrum bo- og behandlingssenter har vært oppe, så har vi basert oss på velfunderte råd fra ekspertisen, sier Monsen.

Konsulentfirma Reinertsen skrev også i 2015 en supplerende rapport om grunnforholdene ved sykehjemmet.

I rapporten heter det om tomteområdet for sykehjemmet:

«Ikke noen kvikkleire har blitt detektert i Reinertsen sine undersøkelser. Tvilsomme sonderingsresultater har blitt analysert på laboratorium og det har blitt bekreftet at det ikke er kvikkleire. Hela aktuelt område er stabilt for planlagt bygg,» skrev geoteknisk rådgiver i Reinertsen, Fredrik Andersson.

Han la også til at sør for detaljplanområdet for sykehjemmet, sør for Nystullaveien «er kalkulert sikkerhetsfaktor mot skred ikke tilfredsstillende.»

Og videre:

«Evt. skred som kan oppstå i den sørlige delen vil ikke bli retrogressivt og naturlig grense er den stivere veien.»

Retrogressivt skred kalles også skalkskred, og innebærer skred som griper bakover og gjerne sideveis i skredområdet.

les også Jordskredet i Gjerdrum: Dette vet vi

– Årsaken til raset må vi undersøke nærmere. Det kan være naturutløst, det kan være på grunn av graving i bekkefar. Men dette må vi undersøke nærmere, sier NVEs representant ved rasområdet, regionsjef Torill Hofshagen.

– Det kan bygges trygt også på kvikkleire, men det må gjøres grundige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, sier NVE-representanten videre.

Ifølge NVE gjøres det fortløpende vurderinger basert på oppdatert informasjon fra helikoptre og droner som er inne i området, i tillegg til kunnskap om grunnforholdene.

les også Dramatiske meldinger til politiet etter jordskred i Gjerdrum: – Har sagt at de ligger under takplater

NVE benytter geoteknisk kompetanse fra Norges Geologiske Institutt (NGI) i tillegg til egne fagressurser.

– Dette er et område som delvis tidligere har vært kartlagt, og det er kjent at det er kvikkleire i området, skriver NVE i en pressemelding.

Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Gjerdrum, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå, legger fagdirektoratet til.