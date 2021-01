CORONA-UTBRUDD: Drammen Sykehus Foto: Jan Petter Lynau, VG

Utbrudd på sykehus i Drammen: − Kan spre seg raskt geografisk

15 ansatte og seks pasienter ved Drammen sykehus har fått påvist coronaviruset. Kommuneoverlegen i Drammen er bekymret for at viruset nå kan spre seg raskt.

Drammen sykehus opplyser om utbruddet på sine nettsider lørdag.

Sykehuset skriver at det per lørdag er påvist smitte hos 15 ansatte og seks pasienter knyttet til ortopedisk avdeling ved sykehuset.

Det var Drammens Tidende som først omtalte utbruddet.

Fredag hadde utbruddet ført til at 15 operasjoner ved avdelingen var blitt utsatt, og at ansatte ved ni avdelinger skulle testes, ifølge Drammens Tidende.

Utbruddet har også ført til at 12 ansatte og 20 pasienter ble satt i karantene fredag, fordi ortopedene på den smittede avdelingen skal ha jobbet ved flere ulike avdelinger på sykehuset.

Spredt utover flere kommuner

Ifølge sykehuset har alle pasienter som siden 2. januar har vært innom sengeposten der det nå er påvist smitte, blitt satt i karantene.

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune er likevel bekymret for at smitten kan spre seg raskt gjennom både via pasienter og ansatte. En stor andel av de smittede er innbyggere i Drammen kommune, ifølge kommuneoverlegen.

– Utfordringen er at pasientene kommer fra ulike steder i Drammen og nabokommuner, så potensielt smittede personer har kommet ut i samfunnet mange steder.

– Dette kan spre seg raskt geografisk. Sykehuset er også en arbeidsplass der de ansatte lever livene sine hjemme sammen med familie og nærkontakter når de ikke er på jobb, sier Johannessen.

Smittesporing i flere ledd

Smittesporingen foregår nå både hos sykehuset og kommunene der berørte ansatte eller pasienter er bosatt.

– Sykehuset har vært i kontakt med oss og nabokommuner, og vi opplever at dette håndteres på en god måte, sier Johannessen.

– Vi opplever at vi har et godt samarbeid med sykehuset både i det rutinemessige arbeidet. Det er viktig at vi som helsevesen ikke har et for stort skille mellom førstelinjen og spesialisthelsetjenesten. Det ser vi stor nytte av nå.