RASSTEDET: Familien Kjærstad ser på rasområdet fra høyden på den andre siden. Foto: ESPEN MOE BREIVIK

– Der skulle det stått et hus, det var et svart hull

Gry Kjærstad skjønte alvoret da hun så et svart hull foran stuevinduet. Der skulle det ha stått et hus. Det var borte.

Publisert: Nå nettopp

Det var Gry som var først oppe og vekket de andre i husstanden.

– Jeg ropte nok ganske høyt, sier hun.

– Ja, du ropte veldig høyt, skyter ektemannen Pål Kjærstad inn. Han skjønte først ikke helt hva kona mente da hun sa at det ikke var noe der.

– Men jeg skjønte fort hva du mente når jeg så at det ikke var noen leilighet foran oss. Den var rast allerede, sier Pål.

Familiens hus står fortsatt vippende på kanten av rasområdet.

Fv: Caroline Sparem, Siri Kjærstad, Pål Kjærstad og Gry Kjærstad våknet av voldsomme lyder og personer som ropte og skrek. Foto: ESPEN MOE BREIVIK

– Jeg frykter at det vil falle, men håper at det blir stående. Men når man ser utviklingen her ser det litt skremmende ut. Sannsynligheten for at det vil falle er stor, mener Pål.

Gry sier hun våknet av et forferdelig bråk og mange som hylte og skrek utenfor soveromsvinduet deres som ligger mot barnehagen.

– Det var veldig dramatisk. Jeg skjønte ikke helt hva det var, og jeg lurte på hvem er det var som skal ta alle de som er ute. De ropte «løp, løp, løp for faen, løp.»

Hun skyndte seg ut i stuen for å finne ut hva som skjedde.

– Og der i stuen er det absolutt ingenting foran meg utenfor vinduet. Der skulle det stått et hus, det var et svart hull, forteller Gry.

forrige



























fullskjerm neste

les også Dette er de savnede etter raset i Gjerdrum

Da snudde hun seg og ropte til resten av familien at de måtte ut. Nå! De fire kastet på seg det aller nødvendigste; bukse, genser, jakke og sko. Men rakk ikke å få på seg sokker og undertøy. Så løp de med mobilen i hånden.

– Jeg skjønte alvoret med en gang da jeg så det svarte hullet foran stuevinduet, og med all den skrikingen og bråkingen og de store, høye lydene i det det raser rundt deg, forteller Gry Kjærstad.

Hun synes det er grusomt å se rasstedet igjen. Familien, som bodde i Nystulia 48, tenker mye på dem som fortsatt er savnet og deres familier.

– Tankene våre går til de som er savnet, familier etter de som kanskje har omkommet, sier Gry.

– Det er trist å høre, veldig trist, sier Pål med tanke på at en person er funnet omkommet.

Nå skal familien bo på Olavsgård inntil videre.

– Vi må jo se oss om etter nytt sted å bo. Vi kommer aldri tilbake til Nystulia 48, sier Pål Kjærstad.