SiO inviterer studenter til ukentlig selvtesting

Studentsamskipnaden SiO deler fra 9. mars ut gratis selvtester til beboerne i Kringsjå studentby i Oslo. Målet er å avdekke smitte og hindre store utbrudd.

– Vi ønsker å teste studentene som bor på Kringsjå regelmessig. Målet er å oppdage smitte tidlig, isolere dem som er smittet, spore opp nærkontakter og sette dem i karantene for å forebygge utbrudd av korona på studentbyen, sier Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse, i en pressemelding.

Testen er gratis, og SiO ber alle studentene teste seg så regelmessig som en gang i uken.

Formålet er å teste beboere som ikke har symptomer for å sjekke om de likevel er smittet. Ved å ta selvtesten kan studentene hjelpe til med å stoppe smitte.



– Hvis svaret er positivt må du gå i karantene og bestille en vanlig koronatest for å få bekreftet testsvaret, forteller Trondsen.

Han understreker at negativt testsvar ikke er en garanti for at du ikke har smitte og at man fortsatt må følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.

– Vi er veldig glade for at det legges til rette for regelmessig testing av studentene på Kringsjå. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke hurtigtester til å fange opp smitteførende personer før de sprer smitten videre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.