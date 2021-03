INGEN SLUTTDATO: Rødt-leder Bjørnar Moxnes skal nå lede et parti som ikke lenger har en sluttdato i partiprogrammet. Foto: HELGE MIKALSEN

Rødt snur: Skroter sluttdato for norsk olje og gass

GARDERMOEN (VG) Rødts landsmøte vedtok lørdag å si nei til en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet. Samtidig sa partiet nei til all vindkraft - både på land og til havs.

Av Andreas Haakonsen

Rødts landsmøte vedtok lørdag med et stort flertall å si nei til en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet. 130 stemte for å si nei til sluttdatoen, mens 56 sa ja.

Debatten om sluttdato var en av de mest betente debattene på Rødts digitale landsmøte i helgen.

I dagens partiprogram går Rødt inn for at 90 prosent av norsk olje- og gassvirksomhet skal være lagt ned innen 2030 – altså om ni år. Blant stortingspartiene er det kun Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) som har slike formuleringer i programmene sine.

Et mindretall i programkomiteen og landsstyret ville at Rødt skulle videreføre en sluttdato som innebar at utvinning av olje og gass skulle reduseres «med minst 95 % innen 2040».

Ungdomspartiet Rød Ungdom (RU) var blant dem som på landsmøtet tok kampen for å beholde en sluttdato. RU-leder Alberte Bekkhus sier i en pressemelding at hun hun er skuffet over vedtaket.

Mimir Kristjánsson, Rødts stortingskandidat i Rogaland, er i motsetning strålende fornøyd.

– Jeg er glad for at Rødt har gått bort fra en oljesluttdato. Dette styrker vår troverdighet som industriparti fram mot valget. Nå må vi jobbe videre med startdatoer for grønn industri, sier Kristjánsson i en SMS til VG.

FORNØYD: Mimir Kristjánsson, Rødts 1. kandidat til Stortinget i Rogaland, er fornøyd med vedtaket om å skrote sluttdato for olje. Foto: Berit Roald / NTB

Sa nei til all vindkraft

Rødt vedtok også med 105 mot 77 stemmer at partiet skal si nei til utbygging av all vindkraft, både på land og til havs. I vedtaket heter det at Rødt sier nei til «vindkraft på land, i fjæra og til havs».

Vedtaket kom til tross for at partileder Bjørnar Moxnes tok ordet i debatten og advarte mot et prinsipielt standpunkt mot flytende havvind.

