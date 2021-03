ENKEL VAKSINE: Med Johnson & Johnson trenger man bare en dose. Det gjør distribusjonen lett – men først vil FHI vite når den kommer. Foto: DADO RUVIC / X02714

FHI bekymret – får ikke svar på når Johnson & Johnson-vaksinen kommer

Leverer ikke Johnson & Johnson vaksinedoser i april, spøker det for fremdriften av vaksinasjonsprogrammet.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har hatt kontakt med Johnson, senest i dag morges. De kan fremdeles ikke si noe om leveransene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til VG.

– Vi er bekymret over at vi ikke har eksakte datoer. Det gjør det krevende å planlegge.

Den Norgesaktuelle vaksinen, som bare trenger en dose, kan bli godkjent i EU på torsdag. FHI håper de kan få de første dosene kort tid etter det, og senest i april.

FHI har regnet med at de skal motta rundt 900.000 doser i løpet av andre kvartal. Kommer alle Johnson & Johnson-dosene i juni, faller store deler av vaksineplanen:

– Det vil ha betydelige konsekvenser for fremdriften av vaksinasjonsprogrammet. Det er en betydelig leveranse, sier smitteverndirektøren.

Det vil si at FHIs optimistiske vaksineplan, der alle over 18 år skal ha fått første stikk innen slutten av juni, henger i en tynn tråd.

BEKYMRET: Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Helge Mikalsen

Johnson & Johnson: Oppstart kvartal to

Vaksineselskapet er forelagt kommentarene fra FHI. Via pressekontoret i Norge, svarer selskapet dette:

«J&J arbeider med regulatoriske myndigheter og står ved vår forpliktelse om å levere 200 millioner doser av Janssens COVID-19 vaksine i 2021, med oppstart i kvartal to».

– Sier de ikke vet

I FHIs optimistiske scenario, har de fordelt Johnson & Johnson-dosene slik: 300.000 i både april, mai og juni.

Johnson & Johnson har sagt at de skal levere doser til EU i kvartal to, altså mellom april og juni. Men FHI får altså ikke vite når de første dosene kommer, noe de fikk vite med Pfizer, Moderna og AstraZeneca som brukes i Norge i dag, opplyser Bukholm.

Les mer om vaksinen ved å trykke på den i grafikken under:

– Hva sier de når dere spør om tidspunkt?

– De sier de ikke vet.

– Frykter dere at det kan skyldes produksjonssvikt?

– Vi er alltid avventende til leveringsevnen når vi får nye vaksiner på markedet. Men vi forventer at vaksineprodusentene leverer det de har lovet.

I februar sa selskapet til VG at de hadde startet vaksineproduksjon, oppskalert og økt kapasitet for å holde avtalene med Europa og EU.

To scenarioer

Nyhetsbyrået Reuters skrev tirsdag at Johnson & Johnson hadde informert EU-kommisjonen at det kunne være vanskelig for selskapet å levere 55 millioner doser til Europa før slutten av juni, men at det ikke var umulig.

De siterte en anonym kilde i EU-systemet. Dette har blitt meldt videre i flere europeiske medier.

Saliba Andreas Korkunc, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, sier deres forventning er at Johnson & Johnson etterlever forpliktelsene de har i leveringsavtalen med EU.

– Norge vil kunne få tilgang på et betydelig antall vaksinedoser fra denne avtalen, og siden dette er en éndosevaksine vil disse leveransene kunne ha stor betydning for fremdriften i vaksinasjonsprogrammet, sier han.

Han sier første del av produksjonen til Johnson & Johnson foregår i EU, og del to i dag foregår i USA.

– Norge har så langt ikke mottatt bekreftede tall om leveransene fra Johnson & Johnson, og tidslinjene for leveransene vil avhenge av utfallet av produksjonsprosesser som nå pågår.

– Vi er kjent med rapporter i media om usikkerhet knyttet til leveransene fra Johnson & Johnson. På grunn av denne usikkerheten operer FHI med to ulike scenarioer for fremdriften i vaksinasjonsprogrammet: et nøkternt scenario som ikke iberegner dosene fra Johnson & Johnson og et optimistisk scenario hvor selskapet er fullt leveringsdyktig fra og med april.