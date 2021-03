BER NORGE HENGE SEG: Sylvi Listhaug vil ha fortgang i arbeidet med å skaffe Norge vaksiner. Foto: Odin Jæger

Listhaug ber regjeringen våkne i vaksinejakten: − Solberg burde vært på samme fly

Torsdag setter den danske statsministeren kursen mot Israel, på jakt etter vaksiner. – Erna Solberg burde vært med det samme flyet, mener Sylvi Listhaug.

Den påtroppende Frp-lederen ber både statsministeren og helseminister Bent Høie (H) hekte seg på i kampen om å sikre nordmenn vaksiner så fort som mulig.

– Nå er det på tide at Bent Høie våkner, og at vi blir med i et samarbeid med Israel. De har veldig gode resultater fra sin vaksinering av befolkningen, og jeg er sikker på at Norge vil få store fordeler av å samarbeide med dem både kortsiktig og langsiktig.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Østerrikes forbundskansler Sebastian Kurz skal diskutere om det er mulig for Danmark og Østerrike å få kjøpt vaksinedoser fra Israel på kort sikt, og å inngå et langsiktig samarbeid om forskning og produksjon av vaksiner.

Mette Frederiksen var tydelig til danske TV2 på at hun er på vaksinetokt:

– Alle land som har vaksiner til overs, de vil vi gjerne kjøpe, sa hun, og understreket at hun allerede har gitt den samme beskjeden til sin israelske kollega.

Mener regjeringen må prøve alt

Listhaug sier et samarbeid med Israel, som er verdensledende i covid-vaksinering i år, bør ha to horisonter.

– Den første er selvsagt å koble oss på på kort sikt, for å sjekke muligheter for å få flere vaksinedoser for endelig å få fortgang i vaksineringen i Norge, sier Listhaug.

Det er fordi nordmenn fortjener det, fortsetter hun:

– Det norske folket er nå så hardt prøvet at regjeringen må gjøre alt som står i deres makt for å skaffe flere vaksiner.

Regjeringen holder seg til planen

Helseminister Bent Høie sier at det ikke er aktuelt med Israel-tur:

– Godkjente vaksiner som eventuelt er til salgs nå, er vaksiner som ikke vil bli produsert før Norge er ferdige med å vaksinere den voksne befolkningen: Vi har allerede har inngått avtaler som innebærer at vi kan vaksinere den voksne befolkningen tre ganger, skriver han i en e-post til VG.

– Norge ønsker som Danmark, og resten av EU å få vaksine til befolkningen raskest mulig. Det er ikke slik at land nå sitter på godkjente vaksiner som de ikke selv trenger og som dermed er tilgjengelige for Norge.

Han legger til at Høie har sagt ja til alle utvidelsene av vaksineavtalene fra industrien som har vært mulige og tilgjengelige.

Listhaug sier det andre målet med en Israel-kontakt er et samarbeid som kan sikre fremtidige vaksiner.

– Jeg håper selvsagt at vaksine kan stanse covid-19, men det er ikke usannsynlig at det kan ta lengre tid: At vi får flere mutasjoner, som gjør at viruset vil være i samfunnet vårt i årevis. Da vil det være behov for vaksinering i årevis.

– Bør vi forsøke å få vaksiner fra Kina og Russland?

– Nei, vi mener Israel er det naturlige landet å kontakte.

Vil bygge opp egne fabrikker

Listhaug sier at et slikt samarbeid også bør ha som mål å bygge opp egen vaksineindustri til fremtidige pandemier.

Hun frykter at Norge vil miste muligheten til å sikre egenforsyning i fremtiden.

– Fordi regjeringen ikke tar initiativ og kun stoler på avtaler med EU. Det har ikke vært noe politisk handlekraft på dette området det siste året, sier hun.

Listhaug sier at Norge må ha vaksineproduksjon som kan økes under kriser.

– Vi bør ha som mål at landet vårt er selvforsynt med de viktigste medisinproduktene.

Hun sier at det er flere norske aktører som er villig til å investere i produksjonskapasitet i Norge, som kan produsere coronavaksiner på lisens fra legemiddelselskaper.

– Da kan vi produsere nok vaksiner for å dekke behovet i Norge, og samtidig vil det være en kapasitet til å eksportere til andre land.

Hun sier at de i nytt program for Frp foreslår det at Norge skal være selvforsynt med de viktigste medisiner og legemidler.

– Hvis vi ikke får med regjeringen på dette, vil vi fremme et forslag i Stortinget, sier Listhaug.

Legemiddelindustrien: Realistisk

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI), som organiserer legemiddelselskaper, setter pris på initiativet.

– Norge har en unik mulighet til å produsere vaksiner i fremtiden, sier den tidligere Ap-statsråden.

– Er ikke det veldig urealistisk og dyrt?

– Nei, det er faktisk veldig realistisk. Stortinget har gitt føringer om at det bør bli en viktig norsk næringsvei og norsk kapital og norske selskaper står klar.

– Hva må til?

– Vi må få på plass nye former for avtaler som gir selskapene sikker levering til markedet. Så må myndighetene bidra med offentlige støtteordninger, ved å gi styringssignaler om at Innovasjon Norge og andre skal gi støtte.

Hun legger til:

– LO, NHO, LMI og andre sterke krefter innledet et samarbeid i høst, gjennom en rapport, hvor nettopp målet er å få opp norsk vaksineproduksjon.

Hun sier at for at dette skal bli mulig å realisere, må staten inngå

forhåndskjøpsavtaler som er langsiktige med selskap som er villig til å satse på å bygge opp en norsk produksjon av viktige medisiner. Både Danmark og Østerrike har sagt at de vurderer egenproduksjon av vaksiner.

Å inngå langsiktige avtaler med norske produsenter vil gi den norske legemiddelbransjen forutsigbarhet og legge til rette for økt innovasjon.