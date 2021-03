KLAGER: Trond Giske har levert en klage på to artikler publisert i fjor sensommer og høst. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Trond Giske klager fem aviser til PFU

Tidligere Ap-nestleder har klaget inn fem redaksjoner til pressens eget selvdømmeorgan, Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det bekrefter generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund overfor VG.

– Det er en klage fra Trond Giske mot Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen, skriver Floberhagen i en e-post til VG.

Saken dreier seg om et varsel mot Giske levert Arbeiderpartiet 27. august 2020, som ble omtalt i Adresseavisen kort tid etter.

Varselet kom etter at Giske ble innstilt som ny fylkesleder for Trøndelag Ap i fjor. Det endte med at innstillingen ble vraket og Giske ikke fikk vervet.

Giske har bestridt varselet og har gitt uttrykk for at han mener Adresseavisen og andre aviser har publisert udokumenterte påstander.

Anonyme kilder

Trond Giske skriver i klagen at avisene publiserer alvorlige anklager om faktiske forhold som han hevder ikke dokumenteres.

Giske mener de to artiklene har brutt med Vær Varsom-plakatens bestemmelse om bruk av anonyme kilder, punkt 3.2:

«Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Vær Varsom-plakaten er det etiske regelverket norsk presse jobber under.

Klagen tas opp i PFU, som er pressens selvdømmeorgan hvor de behandler klager knyttet til presseetikken.

Fem aviser

Sakene ble først publisert i Adresseavisen i Trondheim, men de ble deretter gjort tilgjengelig i flere av Schibsteds regionaviser og Aftenposten.

Dette mener Giske har forsterket skaden.

