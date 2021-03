EFFEKT MOT SMITTE: Ikke bare beskytter vaksinene fra Moderna og Pfizer deg godt mot å bli syk, men også mot å bli smittet i det hele tatt, indikerer en ny amerikansk studie. Barbera var svært fornøyd da hun fikk sin Pfizer-dose i Florida i januar. Foto: OCTAVIO JONES / X07298

Stor gladnyhet om Pfizer og Moderna – FHI varsler lettelser for de vaksinerte

En amerikansk studie anslår at vaksinene er 90 prosent effektive mot coronasmitte – og dermed hindrer de vaksinerte i å smitte andre.

Av Oda Leraan Skjetne

For én ting er om vaksinene beskytter deg mot å bli alvorlig syk. Det er kravet for at de skal bli godkjent i EU og Norge. Noe annet er det om de beskytter deg mot infeksjon – eller om du fortsatt kan få viruset og smitte det videre.

Derfor oppfordres de 270.000 fullvaksinerte i Norge fortsatt til å følge smittevernrådene. FHI og Helsedirektoratet har begrunnet det med at det er uklart hvor mye vaksinene faktisk beskytter mot smittespredning.

Men nå kommer nye svar fra en ny amerikansk studie. Og FHI varsler nye råd til de vaksinerte i Norge.

Dette viser studien

Det amerikanske smittevernbyrået CDC har siden desember fulgt 4000 vaksinerte personer i førstelinjen i USA, deriblant helsearbeidere.

– Dette er en solid gjennomført studie, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til VG.

– Vaksinerte og uvaksinerte er fulgt over tid med ukentlige tester. Dermed kan man vise at de vaksinerte var 90 prosent beskyttet mot i det hele tatt å bli smittet. Fra utprøvingene visste vi at de vaksinerte var over 90 prosent beskyttet mot å bli syke, påpeker han.

GIR HÅP: «Nok en gang, altså, og nå i påsken et mirakuløs resultat fra vitenskapen. Det gir håp til verden om at vi alle kan slippe coronaens – tornekransens – lidelse», sier Preben Aavitsland i FHI. Foto: Tor Erik Schrøder

– Dette er veldig positivt. Siden de vaksinerte i liten grad blir smittet, kan de heller ikke smitte andre. Og dermed kan vaksinasjon bidra til å stoppe epidemien for alle, vaksinerte som uvaksinerte, sier FHI-toppen.

Varsler nye råd «etter hvert»

Aavitsland sier at studien viser at vaksinasjon virker akkurat som de håpet.

– Kan dette få konsekvenser for hvilke råd man gir til fullvaksinerte?

– Vi har vært forsiktige. Vi ønsket ikke å gjøre tabben å slippe de vaksinerte helt løs og risikere at de likevel kunne bli smittet og kunne smitte andre, svarer overlegen i FHI.

– Vi samler nå data fra alle slike studier og gransker dem grundig, og så vil vi oppdatere våre råd til vaksinerte, sier Aavitsland.

– Vil dette føre til lettelser for de vaksinerte?

– Ja, denne studien, sammen med andre, vil føre til lettelser etter hvert, bekrefter FHI-overlegen.

– Det kommer nå stadig mer dokumentasjon på at vaksinasjon beskytter både mot smitte, mot sykdom, mot sykehusinnleggelse og mot død, sier Aavitsland.