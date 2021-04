STORE KONSEKVENSER: Studentleder ved NMBU, Tuva Todnem Lund, mener regjeringen umulig kan kjenne til konsekvensene den manglende fysiske undervisningen har for den enkelte student. Foto: Ruben Rygh

Gjenåpningsplan for studenter: − Noen studerer på gulvet

Gjenåpningsplanen til regjeringen er for mange studenter en fattig trøst. Tuva Todnem Lund mener studenttilværelsen har gått fra å bære preg av frustrasjon til å bli fortvilende.

Statsminister Erna Solberg la onsdag frem en plan for hvordan landet skal gjenåpnes. Gjenåpningen består av fire trinn, og på trinn to åpnes det for økt fysisk tilstedeværelse på universiteter, høyskoler og fagskoler.

Statsministeren har ikke kommet med konkrete datoer, og tempoet gjenåpningen skjer i må ses i sammenheng med smittesituasjon, vaksinasjon og kapasitet i helsetjenesten.

Todnem Lund, som er studentleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, synes det er synd at tiltakene som tidligere har blitt innført skal gjelde alle, uansett situasjon eller studie.

– For mange studier er man fullstendig avhengig av campus-undervisning på lab eller de trenger praktisk undervisning. Slike altomfattende tiltak slår veldig feil ut for mange og der har vi ønsket oss en dialog i forkant av at retningslinjene kom ut, sier Todnem Lund.

Studentlederen etterlyser at universiteter, høgskoler og fagskoler i større grad blir hørt, slik at de selv kan vurdere hvilke studier og studenter som har behov for fysisk undervisning.

– Jeg opplever at vi kan gjennomføre undervisning på en smittevennlig måte, og at vi har lyktes med dette i det periodene vi har hatt mulighet til å ha fysisk undervisning, sier Todnem Lund.

FORNØYD: Leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell, sier han er fornøyd med at regjeringen har begynt å prioritere studentene. Foto: NSO/Skjalg Bøhmer Vold

Sitter på gulvet

Studentlederen ved NMBU presiserer at forelesere har strukket seg langt for å gjøre den digitale undervisningen god, men at mange studenter likevel har hatt svært få muligheter for gode hjemmekontorforhold.

– Jeg kjenner til flere som ikke har hatt annet valg enn å studere fra sengen, eller fra gulvet. Noen mangler også nettilgang, og tilgang på utstyr. Dette er problematisk, sier Todnem Lund.

Hun får støtte fra Andreas Trohjell, som er leder i Norsk studentorganisasjon.

250.000 studenter

Ifølge studentbarometeret for 2020 har studentene blant annet blitt mindre motiverte under coronapandemien. I dag har ingen lov til å være på skolen.

– Konsekvensene av at for eksempel masterstudenter ikke får være på lab og gjøre nødvendige forsøk, blir jo da at de ikke får fullført studiet på normert tid, sier Trohjell.

En eventuell gjenåpning kommer sannsynligvis midt i studentenes eksamensperiode etter at den ordinære undervisningen for semesteret har tatt slutt. Likevel er han fornøyd med at studentene har blitt prioritert.

– Vi er i utgangspunktet fornøyd med å være i trinn to, men jeg skulle selvfølgelig ønske at undervisning og studenter var i trinn én. Nå har folk vært hjemme i et år. I Norge er det 250.000 studenter, så det er klart at noen er fornøyde, mens andre vil være misfornøyde, sier Trohjell.

ULIKHETER: «Studentminister» Henrik Asheim mener det er flere grunner til at studenter og arbeidstagere ikke har samme regler. Foto: Fredrik Solstad

Ulike regler for studenter og arbeidstagere

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) svarer at det er større begrensninger i Oslo enn i andre byer fordi det er ulikt smittetrykk.

– Forskjellen mellom arbeidstagere og studenter er at studenter ofte bor sammen, i samme område, skal ta den samme kollektivtransporten og skal samles på den samme campusen. Derfor har studenter og arbeidstagere ulike regler, sier Asheim.

Han forteller at Regjeringen er klar over at tiltakene har store konsekvenser for studentene.

– De får en vanskeligere studiesituasjon som gjør det krevende både faglig og sosialt. Nettopp derfor ble studentene prioritert da vi gjorde endringer i de nasjonale anbefalingene i slutten av februar.

– Jeg håper så inderlig at det ikke er lenge til studentene kan ta tilbake campus slik vi kjenner det.

Asheim legger til at studentenes tiltak ikke ble strammet inn før påske, og at de derfor ikke er i trinn en.

– I trinn 2 så vil vi åpne for økt fysisk undervisning, samtidig som vi åpner for mer reising innlands blant annet.