HENGES UT: Utekontakt i Alta Ann Helen Paulsen reagerer på at ungdom henges ut i sosiale medier, og frykter det vil gjøre det tøffere for ungdom å få testet seg.

Smittelister spres i sosiale medier: − Alvorlig

I Alta spres nå lister med navn på coronasmittede ungdom i sosiale medier, ifølge ungdomstjenesten i byen. – Blir vanskeligere å teste seg om man havner på en svarteliste, sier utekontakten i Alta.

– Jeg synes at det å spre sensitive helseopplysninger om folk er noe man burde holde seg for god for, sier utekontakt i Alta Ann Helen Paulsen til Altaposten.

«Under det pågående smitteutbruddet i ungdomsmiljøet i Alta, florerer det av lister over smittede personer på snap, messenger og i stories på Instagram», skriver Utekontakten på sin Facebook-side, som er en gratis tjeneste for ungdom i Alta.

VG har fått se bilde av en av de aktuelle listene.

Paulsen reagerer på at ungdom henges ut i sosiale medier, og frykter at dette vil gjøre det tøffere for ungdom å faktisk få testet seg, ettersom man vet det kan være en fare for å bli hengt ut.

– Jeg tenker det blir vanskeligere å teste seg om man kan havne på en svarteliste, sier hun til avisen.

– En trussel mot smittesporingen

– Har du hørt noen reaksjoner fra ungdom om det å stå på en slik liste?

– De jeg har hørt fra har ikke syntes at det er noe gøy. Jeg synes egentlig at ungdom må tenke over hvordan dette oppleves.

I tillegg sier Paulsen at hun kjenner til at flere personer som står på listene ikke engang er smittet.

Ordfører i Alta Monica Nielsen tar sterkt avstand fra spredningen av listene.

– Jeg ser på det som alvorlig, og er bekymret for at det kan være en trussel mot smittesporingen i Alta. For oss er det avgjørende at folk tester seg, og at det gode samarbeidet med de som er smittet fortsetter. Det er bare sånn vi kan få sporet smitten og få kontroll, sier Nielsen til VG.

Ordføreren sier videre at det allerede er tungt og kan være en påkjenning for mange å være smittet i utgangspunktet.

– Hvor er medmenneskeligheten og empatien til de som er smittet? Vi må bidra til at alle har det best mulig nå i samfunnet. Jeg er opptatt av de som synes dette er vanskelig.

– Listene må slettes

Nielsen oppfordrer sterkt til at praksisen stanser umiddelbart.

– Så vil jeg oppfordre til at om man får tilsendt en slik liste, ikke spre det videre, men bidra til å stoppe det.

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Janne Stang Dahl understreker til VG at spredningen av slike opplysninger ikke er lov.

– Uten at jeg kjenner saken, så skal man ikke spre sensitive personlige helseopplysninger som dette ut på sosial medier.

Hun sier at det er viktig at man fjerner listene så fort som mulig.

– Jeg oppfordrer strekt til at disse listene må slettes, og at denne spredning stopper umiddelbart. Det er ingen som vil ha sine opplysninger spredt på den måten.

