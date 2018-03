RETTSSIKKERHET: Stortingspolitikere krever at barneminister, Linda Hofstad Helleland (H), svarer på spørsmål om hvordan hun skal sikre at fosterbarna får det minste antall tilsynsbesøk de har krav på. Foto: Vågenes, Hallgeir

Må svare om tilsyns-svikt

Publisert: 02.03.18 07:30

Både KrF og Frp tar nå saken om manglende lovpålagte tilsyn av fosterbarn opp i Stortinget. Funnene er rystende, mener barnevernsadvokat.

VG kunne mandag avsløre massive svikt i tilsyn av fosterbarn over hele landet.

2100 fosterbarn har ikke fått det minste antall tilsynsbesøk de hadde krav på i 2016. Det utgjør en fjerdedel av alle fosterbarn.

– Jeg er rystet og skuffet over den omfattende svikten i tilsyn av fosterbarn VG har avslørt, sier Cecilia Dinardi, advokat og medlem i Barnevernlovutvalget og Barnevoldsutvalget.

Dinardi, som selv har vært fosterbarn, var i 1995 en av initiativtagerne til at Norge fikk en tilsynsordning for fosterbarn.

– Fosterbarna ønsker inderlig å høre til en familie. De ønsker å kunne ta opp problemer i deres fosterhjem, ikke primært fordi de vil bort, men fordi de vil ha det bra i familien, sier hun.

– Når kommunene ikke klarer å føre nok tilsyn, fratar man mange fosterbarn muligheten til å høre til hos en familie og til å kunne få et godt og stabilt familieliv.

Tas opp i Stortinget

Også stortingspolitikere reagerer sterkt på at tre av fire kommuner svikter i sitt ansvar.

– Dette er en helt uholdbar situasjon. Det VG har avdekket viser en alvorlig systemsvikt, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF), medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Han får følge av kollega i komiteen, Silje Hjemdal (Frp).

-At det ikke blir ført tilsyn med fosterbarn er helt uakseptabelt. Barns trygghet skal alltid stå i høysete, og det er helt avgjørende at kommunene sikrer at tryggheten til disse barna blir ivaretatt gjennom jevnlige tilsyn, sier Hjemdal.

Nå tar hun saken opp i Stortinget.

-Her har landets kommuner sviktet, og jeg forventer at kommunene fremover følger opp dette ansvaret. For å forsikre meg om at dette skjer, kommer jeg til å ta saken opp i Stortinget, sier Hjemdal.

Fakta VGS KARTLEGGING Kommunen hvor fosterhjemmet ligger har ansvar for å føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året (ev. 2 besøk i særlige tilfeller der barnet har bodd i samme fosterhjem i mer enn 2 år).

Kommunene bryter lovens minstekrav dersom den har utført ingen eller færre enn 4 besøk hos fosterbarn som kommunen har hatt ansvaret for i mer enn 1 år. Eller der de ligger an til færre besøk enn lovens krav og barnet har bodd i kommunen i mindre enn 1 år.

Kommuner er hvert halvår forpliktet til å rapportere til fylkesmannen om tilsyn av fosterbarn.

VG har søkt og fått innsyn i tall fra disse rapportene. Innsynet er gitt både av kommuner og av samtlige fylkesmenn.

Bufdir sitter på datagrunnlaget over antall fosterbarn hvor krav om tilsyn ikke er møtt, men har nektet VG innsyn i nærmere 300 av landets kommuner. Begrunnelsen var at tallene på enkelte variabler var for små, og at en dermed kunne holde hele grunnlaget unna offentligheten.

VG fikk innsyn i tall fra 333 kommuner. I resterende kommuner var det enten ingen fosterbarn, eller for få fosterbarn til at tallene kunne offentliggjøres.

I 2016 var det ifølge SSB 9 556 barn plassert i fosterhjem.

Alvorlige tall

KrF har i et skriftlig spørsmål tirsdag stilt Stortinget og barne- og likestillingsministeren, Linda Hofstad Helleland (H), spørsmål om hvordan det skal sørges for at fosterbarna får det minste antall tilsynsbesøk loven pålegger.

– Det at Frp nå skal følge det opp i Stortinget er veldig bra. At et regjeringsparti gjør det etter en slik avsløring er uvanlig. Jeg håper at fosterhjemsfeltet blir prioritert, også i budsjettet, sier Bekkevold.

Saken blir også gjenstand for debatt i Oslo kommune, hvor 35 fosterbarn ikke fikk tilstrekkelig tilsyn i 2016.

– Jeg mener dette er veldig alvorlige tall for Oslo sin del. Vi kommer til å stille spørsmål til Ap byråden Tone Tellevik Dahl, og kreve at kommunen følger opp fosterhjemsbarna, sier Aina Stenersen (Frp), fraksjonsleder og helsepolitisk talsperson.

Enig i bøtelegging

Tirsdag krevde barneombud, Anne Lindboe, at kommuner som ikke utfører nok tilsyn med fosterbarn, skal få bøter .

– Jeg er enig med barneombudet. Fylkesmennene bør få større muligheter til å reagere, sier Bekkevold.

– Hvis vi ser at kommunene likevel ikke følger opp, mener jeg det bør få konsekvenser. Bøtelegging av kommunen som ikke gjennomfører tilsyn kan være én mulig reaksjon, sier Hjemdal.

VGs kartlegging avslører at i minst 71 kommuner i Norge har over halvparten av alle fosterbarna ikke fått tilstrekkelig tilsyn.

I et titalls kommuner har tilsynet sviktet for samtlige barn kommunen har ansvaret for.

– Det finnes en god del eksempler på alvorlige krenkelser, vold og overgrep i fosterfamilier. Disse kunne blitt avdekket på et tidligere tidspunkt, om barn fikk nok tilsyn, avslutter Cecilia Dinardi.