I BAKSETET: Justisminister Sylvi Listhaug er opptatt med å snakke i mobilen da hun og hennes politiske rådgiver Espen Teigen kjøres bort fra krisemøtet i statsministerboligen mandag kveld. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Her forlater Listhaug krisemøtet hos statsministeren

Publisert: 19.03.18 21:31 Oppdatert: 19.03.18 22:33

Med alvorlige miner ble Sylvi Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen kjørt bort fra statsministerboligen mandag kveld – etter et møte der KrFs manglende tillit til Listhaug var tema.

På møtet deltok også partilederne og de parlamentariske lederne i regjeringspartiene.

Temaet ga seg selv, etter at KrF tidligere mandag gjorde det klart at partiet ikke lenger har tillit til Listhaug.

KrF-leder Knut Arild Hareide var krystallklar etter å ha sittet fire timer sammen med sitt landsstyre mandag ettermiddag: For å unngå en mistillitssituasjon, må Erna Solberg «ta grep».

Overfor VG utdyper hans parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan dette: Han kan ikke se så mange andre utveier for Erna Solberg enn at Sylvi Listhaug enten skifter departement eller går tilbake til Stortinget.

Det sier Grøvan til VG mandag kveld. Han sitter på sitt kontor på Stortinget og forbereder seg til tirsdagen – etter landsstyremøtet i Kristelig Folkeparti mandag.

Når Hareide i sitt korte innlegg til media etter landsstyremøtet forlanger at statsministeren tar grep, så er det en endring i Listhaugs fremtid som er selve grepet, bekrefter Grøvan overfor VG på kontoret i Stortinget.

– Er det noe annet enn at justisministeren enten bør skifte departement eller at hun blir stortingsrepresentant som menes med at Erna må ta grep?

– Nei, umiddelbart kan jeg ikke se noen andre muligheter. Det er tilliten til Sylvi Listhaug som ikke er tilstedeværende fra vår side. Vi har også tidligere tatt til orde for at Listhaug bør bytte departement, minner Grøvan om.

– Landsstyret utfordrer Erna Solberg til å ta grep slik at vi unngår en mistillits-situasjon i Stortinget tirsdag, legger han til.

Problemet Sylvi stikker dypt

Flere sentrale KrF-kilder bekrefter overfor VG at selv om Sylvi Listhaug skulle gå opp på Stortingets talerstol i morgen med en uforbeholden beklagelse og andre lovnader om endring, så vil ikke KrFs holdning til mistillit endre seg.

De fastholder at ballen nå ligger hos Erna Solberg, og at det er hun som må ta grep, og aller helst før tirsdag klokken 10.

I sin innledning til landsstyremøtet påpekte Knut Arild Hareide at KrF mener problemet med Listhaug stikker dypere enn den ene Facebook-posten.

Avviser ikke at KrF kan «feige ut»

Grøvan vil ikke spekulere rundt utfallet dersom situasjonen blir satt helt på spissen og statsministeren stiller kabinettsspørsmål i en situasjon der et tydelig flertall har sagt at de ikke har tillit til landets justis- og beredskapsminister.

– Nå er det opp til regjeringen og statsministeren å bestemme hvordan de håndterer dette. I KrF har stortingsgruppen fått et mandat fra landsstyret til å håndtere situasjonen tirsdag, sier Grøvan.

– Kan KrF stortingsgruppe «feige ut» og si noe i retning av at vi støtter likevel ikke et mistillitsforslag fordi det vil felle en regjering som vi tross alt støtter?

– Vi har i dag gitt uttrykk for mistillit til Listhaug og bedt statsministeren om å ta grep. Slik står saken, svarer Grøvan.

Ingen signaler fra regjeringen om å flytte Listhaug

Høyre-nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, gir mandag kveld ingen signaler om at det er aktuelt for regjeringen og ta grep ved å flytte på justisminister Sylvi Listhaug.

På vei til et krisemøtet i statsministerboligen kontor mandag kveld, sa Sanner til VG:

– Det rokker ved selve maktfordelingen hvis opposisjonen skal dirigere hvem som skal sitte i de ulike statsråd-posisjonene.