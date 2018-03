Full fyr i Stortinget om Finnmark-striden

Det er allerede klart at fylkestinget i Finnmark vil stemme imot sammenslåingsavtalen med Troms. Kommunalminister Monica Mæland (H) ber dem likevel stemme for.

Det er bare dager siden Finnmark Ap sa soleklart nei til avtalen om å slå sammen Finnmark og Troms .

– Finnmarkingene føler med rette at storting og regjering har overkjørt fylket og dets innbyggere, og tegnet et kart uten å lytte til dem det angår, med et resultat som er et fullstendig ufunksjonelt gigantfylke, tordner Aps Ingalill Olsen onsdag morgen fra Stortingets talerstol.

Hun ba om en folkeavstemning i Finnmark – men fikk ikke gehør for det fra kommunalministeren.

– Hvem er det som brenner for at Troms og Finnmark skal slås sammen til en region som er større enn Irland og har enorme avstander? Det er ingen lokal begeistring i Finnmark i det hele tatt, sier en tydelig frustrert Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Håper fortsatt de skal si ja til avtalen

Den fremforhandlede avtalen gjennom Knut Storberget står for fall når Finnmarks øverste organ, fylkestinget, behandler avtalen 14. mars. For uten Finnmark Ap får den ikke flertall. Og derfra er svaret et rungende nei .

– Mitt håp er nå at de to fylkestingene slutter seg til den avtalen som deres egne representanter har vedtatt og som jeg selvfølgelig ikke har blandet meg opp i, sier Mæland likevel i Stortinget.

Finnmark Ap krever at Finnmark skal få nøyaktig samme antall medlemmer i fellesnemnda som skal gjøre forarbeidet til sammenslåingen av de to fylkene. Hvis ikke mener de at de vil stå svakere i forhandlingene med Troms.

Mæland ville onsdag ikke klargjøre hvordan de vil håndtere det .

Men det er ikke aktuelt for regjeringen å snu, gjør Mæland klart. Hun understreker gjentatte ganger at Stortinget har vedtatt sammenslåing – og at det er noe hun skal sørge for at skjer.

– Har ikke truet Finnmark

– Stortinget har tatt en beslutning som Stortinget kan ta. Den kan man godt være rivende uenig i og det oppfatter jeg at mange i Finnmark er, men så langt må man altså forholde seg til det flertallet har bestemt. Og da kan altså Finnmark nå selv bestemme sin egen fremtid eller overlate det til meg.

– Jeg ønsker ikke å ta avgjørelser på vegne av Finnmark, jeg ønsker at Finnmark selv skal ta dem. Og det håper jeg at fylkestinget i Finnmark gjør, sier Mæland fra talerstolen.

– Det er ikke slik at jeg har truet Finnmark med at vi skal styre fra Oslo. Jeg har tvert imot på inn- og utpust i alle samtaler jeg har hatt med representanter fra Troms og Finnmark og i alle intervjuer jeg har gitt, sagt at det er opp til Finnmark å styre Finnmark. Jeg ønsker at de skal gjøre det, jeg har ikke noe ønske om å styre dette fra et kontor i Oslo, sa Mæland.