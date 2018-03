Ap-leder Jonas Gahr Støre har lovet at det ikke skal være noen private kabler. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Klassekampen: Ap godtar Acer

NTB

Publisert: 20.03.18 07:47

Stortinget godtar Acer, og Statnett skal eie alle utenlandsforbindelser, ifølge Klassekampens opplysninger.

Avisen melder at de sitter på det som trolig blir innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget om hvordan Norge skal tilslutte seg EUs tredje energimarkedspakke og energitilsynet Acer .

Arbeiderpartiets landsstyre ga i forrige uke et betinget ja til EUs tredje energimarkedspakke, og tirsdag morgen vil Aps stortingsgruppe avgjøre spørsmålet.

Ifølge Klassekampen blir kompromisset mellom regjeringspartiene, Ap og Miljøpartiet De Grønne at Norge sier ja til energimarkedspakken og Acer og at Statnetts monopol til å drive utenlandskabler blir gjeninnført.

Energi- og miljøkomiteen avgir innstilling tirsdag, og saken skal opp til debatt torsdag.

Konsesjonssøknaden til den private utenlandskabalen NorthConnect skal ikke bli påvirket av sistnevnte punkt og Acers norske tvilling, Reguleringsmyndighet for energi (RME), får noe mindre myndighet enn det regjeringen opprinnelig foreslo.

Dersom den private kabelen NorthConnect får konsesjon, er Klassekampen kjent med at partiene har en uformell forståelse om at Statnett skal kjøpe kabelen.

Lysbakken vil utsette

SV-leder Audun Lysbakken mener at Stortinget må utsette spørsmålet om norsk tilslutning.

Lysbakken viser til at to av regjeringspartiene på Island har sagt nei til EUs tredje energipakke, Acer.

– Det er nå viktig at Norge tar seg tid til å vurdere konsekvensene av et eventuelt nei til Acer fra islendingene. Derfor vil vi torsdag fremme et forslag under debatten om å utsette beslutningen for Norge, sier Lysbakken til NTB.

I helgen gjorde det islandske Selvstendighetspartiet vedtak mot tilslutning, og fra før har Framsóknarflokkurinn gjort det samme.

Allerede i forrige uke tok Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til orde for en utsettelse. Han viste til at LO hadde sagt nei til norsk tilslutning, og at Sp deler bekymringen over kraftig svekkelse av Norges råderett over egne kraftressurser.

