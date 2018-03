Barket sammen i utdrikningslag på danskebåten

BRAKET SAMMEN: Slagsmålet skjedde på en av fergene til Fjord Line som trafikkerer mellom Stavanger og Hirtshals. Foto: Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix

Uoverensstemmelser i et utdrikningslag førte til slåsskamp på danskebåten.

– Et utdrikningslag på 35 personer gikk om bord i Stavanger. Det ble dårlig stemning mellom syv av disse og de begynte å slåss. De som var involvert i slåsskampen ble satt i arresten om bord i båten, men fikk slippe ut da båten kom til Hirtshals til morgenen i dag, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line .

Ternblom opplyser at de syv personene ikke får bli med båten hjem til Norge, men må komme seg hjem for egen maskin.

– De må finne seg en annen reisemåte hjem. Hos oss er de ikke velkomne, sier Ternblom, og legger til at slagsmålet skjedde i et separat rom.

Sikkerhetsvaktene om bord greide å få kontroll på de involverte, og dansk politi ble varslet.

Ternblom forteller at det ikke er meldt om skader.

– Det eneste jeg har hørt er at en person mistet tannen sin. De involverte er menn i alderen 20 til 30 år.

DanskeTV 2 Nord meldte at det hadde vært et masseslagsmål mellom en bursdagsfest og et utdrikningslag, og at 35 personer var involvert. Dette avviser Ternblom.