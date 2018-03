Tak på kyllingfjøs raste sammen i Brumunddal

Publisert: 13.03.18 16:52 Oppdatert: 13.03.18 17:20

Det er umulig å redde de 21.000 kyllingene som var i fjøset, ifølge politiet.

Politiet i Innlandet melder at ingen personer ble skadet, men at det var umulig å redde de 21.000 kyllingene som var i fjøset.

– Det er grunn til å tro at flere av kyllingene døde da taket raste sammen. Det har blitt besluttet at de gjenlevende kyllingene skal avlives, sier politiets operasjonsleder, Per Solberg.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.00. Det var eieren som selv meldte fra om hendelsen.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til at taket raste sammen.

– Det er store snømengder i området, så det er grunn til å se det i sammenheng. Men vi kan ikke slå fast at det er årsaken nå, sier Solberg.

Politiet er på stedet sammen med brannvesenet og veterinær.

– Nå jobber vi med å få oversikt på stedet, sier Solberg.

