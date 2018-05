23 ÅR: Pippi er av rasen gammel norsk villsau, og har bodd sine 20 første år på Hillesøy. Nå bor hun på Berglund gård på Vikran, og har nettopp født lammet Olaf. Foto: Privat/iTromsø

Er Pippi (23) fra Tromsø Norges eldste sau?

Publisert: 27.05.18

9. mai fikk sauen Pippi sitt femte lam på tre år. – Det er nesten utenkelig, sier lederen av Norsk Villsaulag.

I romjula 2015 hentet Cecilie Dahl Karlsen (38) og familien dyr fra den nedlagte smådyrparken på Hillesøy hjem til deres nyoppstartede gård på Vikran. Med på lasset var en gammel norsk villsau ved navn Pippi som ble født i 1995. I 20 år hadde hun bodd på den lille øya i Tromsø, og Karlsen var imponert over sauens gode helse. Lite visste hun da, at sauen skulle få ytterligere fem lam de neste tre årene og stadig være ved god helse.

Er hun Norges eldste sau?

– God mamma

Hvor mange lam Pippi har født gjennom sine 23 år har ikke Karlsen oversikt over, men 9. mai kom lille Olaf til verden. Det er Pippis femte lam på tre år hos familien på Berglund gård på Vikran.

– Hun er frisk og har god helse. Hun blir jevnlig undersøkt av veterinærer, og den siste som var her uttalte at det var veldig uvanlig med en så gammel sau med så gode tenner og uten fysiske plager. Jeg personlig har aldri hørt om noe lignende, selv om de urrasene ofte blir eldre enn de som er laget for produksjon. Jeg har lest om noen som har blitt 15–16 år, men aldri 23, sier Karlsen, før hun legger til:

– Men hun skal få leve så lenge hun er frisk og spiser godt. Om hun får flere lam får se, men hun er en veldig flink og god mamma.

Familien Karlsen har til sammen 360 lam, 210 sau og ni islandshester på gården på Malangshalvøya.

Men Pippi er eldst av dem alle.

– Jeg har aldri hørt om en så gammel sau før, så kanskje vi har Norges eldste, sier Karlsen spørrende.

– Ganske oppsiktsvekkende

Heller ikke leder i Norsk Villsaulag, Alv Ottar Folkestad fra Ulstein kommune, har hørt om en så gammel sau.

– Jeg kjenner til folk som har hatt sau til de er 15–16 gamle, men det er nesten utenkelig at den kan være så gammel – og i tillegg få lam nå i våres, sier Folkestad.

Til iTromsø forteller han at sau gjerne får problemer med tannslitasje når de blir ti år og eldre, og at de da vil slite med å få i seg mat og male den opp. I tillegg kan søyene får problemer med jurene når de blir gamle, mindre melkeproduksjon og bli dårlige i beina.

– De eldre rasene kan leve lenger, men dette er likevel helt utenfor det vanlige. Men er de veterinærkontrollerte og har god helse, er det ingenting i veien for at de kan leve, sier han.

– Er dette Norges eldste sau?

– Jeg vil ikke være kategorisk, men det er den eldste sauen jeg har hørt om, sier Folkestad.

– Hva tenker du om at den har fått lam for et par uker siden?

– Det er ganske oppsiktsvekkende. Man forventer jo at forplantningsevnen blir dårligere og etter hvert vil opphøre helt. Skal jeg være helt ærlig hadde jeg ikke trodd at en så gammel sau ville kunne få lam.