Tesla Model X: Hendelsen skal ha skjedd med en Tesla Model X.

Vegdirektoratet undersøker norsk Tesla-hendelse

Publisert: 03.06.18 09:05

INNENRIKS 2018-06-03T07:05:12Z

Vegdirektoratet undersøker en hendelse etter at en Tesla-fører har rapportert at bilen tok styringen slik at bilen nesten kjørte av motorveien.

Hverken auto-pilot eller cruisekontroll var, ifølge melder, aktivert.

Vegdirektoratet ser svært alvorlig på saken, og har bedt Tesla om tilbakemelding.

Den har de nå fått.

Episoden skal ha funnet sted i april, i sørgående retning på E6 rett før Follotunnelen i det en annen Tesla kommer sakte forbi i venstre kjørefelt.

I brevet til Tesla omtaler Vegdirektoratet det som skal ha skjedd:

«I dette tilfellet virker det altså som om bilens kortdistanseradar ble forstyrret av en tilsvarende bil som passerte på venstre side. Dette resulterte i at bilens styringskorreksjon forsøkte å styre bilen til høyre for å unngå passerende bil. Dette kunne åpenbart resultert i alvorlige konsekvenser. Eier opplyste for øvrig at bilens «auto-pilot» og «cruise control» ikke var aktivert», skriver Vegdirektoratet i sin henvendelse til Tesla.

«Vegdirektoratet ser svært alvorlig på denne saken,» skriver de videre.

– Ikke sikkerhetsrisiko

Tesla opplyser i sitt svar til Vegdirektoratet at sikkerhetssystemet det er snakk om, er del av filskifteassistenten.

«Dette er en førerassistent som bruker ultrasoniske sensorer langs kjøretøyets sider for å oppdage om et annet kjøretøy i filen ved siden av kommer for nær, og gi en liten styringskorreksjon for å bidra til å forhindre en potensiell kollisjon. Styringskorreksjonen er momentbegrenset slik at kjøretøyet kun gjør en liten forflytning sideveis, og er utformet slik at Teslaen ikke vil krysse en kjørefeltlinje», skriver Tesla Motors Norway.

«Filskiftassistenten kan ikke resultere i en sikkerhetsrisiko, fordi den kun kan gjøre en liten endring av kjøretøyets posisjon i kjørefeltet. Førerens inngrep vil alltid overstyre enhver korreksjon gjort av Filskiftassistenten», heter det videre.

Åpner for å kunne skru av

Tesla skriver at i svært sjeldne tilfeller kan systemene aktiveres unødvendig og undersøker nå potensielle forbedringer som kan redusere muligheten for unødvendig aktivering ytterligere.

«Selv om den nåværende raten er særdeles lav, kan det være mulig å redusere den ytterligere. Tesla er også i ferd med å evaluere en ny innstilling som vil gi kundene mulighet til å deaktivere Filskiftassistenten. Som med alle andre førerassistenter, kan det være at noen kunder foretrekker å skru dem av, selv når systemene forbedrer sikkerheten,» skriver Tesla til Vegdirektoratet.

– Det at dere nå vurderer å åpne for å kunne skru av filskiftassistenten, betyr det at den ikke fungerer tilfredsstillende?

– Nei, det er ikke riktig. Enkelte kunder kan foretrekke å skru av førerassistenter selv om de forbedrer sikkerheten, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge.

– Hvor mange likende hendelser er dere kjent med?

– Den typen informasjon sitter ikke jeg på, sier Roland til VG.

Vegdirektoratet fikk svaret fra Tesla onsdag denne uken, og nå skal fagekspertene vurdere svaret.

– Jeg ser ikke bort fra at vi vil be Tesla om litt mer informasjon, sier Espen Andersson, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, til VG.