Harald Stabell: – Han sa han kunne dø av hjernesvulst

Advokat Harald Stabell sier han ville fått veldig dårlig samvittighet om Geir Selvik Malthe-Sørenssen hadde dødd av hjernesvulst uten å ha hjulpet til. Nå forteller han om hvordan han ble bløffet.

Den bedrageritiltalte Geir Selvik Malthe-Sørenssen står tiltalt i Oslo tingrett denne uken.

Han er tiltalt for bedragerier for nær syv millioner kroner , samt fire tilfeller av dokumentforfalskning. Han har lurt advokater han har samarbeidet nært med, ekskona, sin egen svigerfar, og flere banker.

Malthe-Sørenssen erkjenner at han har gjort mye galt, men skylder også på at han var under press fra kriminelle da han begikk flere av de straffbare forholdene.

Rundlurte Harald Stabell

En av dem han har lurt er advokaten Harald Stabell , som han samarbeidet med i forbindelse med Harald Stabells arbeid med å få gjenopptatt saken til spiondømte Arne Treholt.

I følge tiltalen hadde Malthe-Sørenssen i tiden forut for august 2013 i Oslo forledet Harald Stabell til å, ved minst to anledninger, låne ham opptil 500.000 kroner til dekning av kostnader til medisinsk behandling.

Videre står det i tiltalen at han fortalte Stabell blant annet at han hadde kreft og en svulst i hodet som måtte behandles i utlandet.

I virkeligheten hadde han ingen slik diagnose, ingen behandling i utlandet var planlagt og ingen inngrep ble gjennomført. Pengene ble i stedet brukt til private formål. Lånet ble til sist betalt av en annen.

Da Stabell møtte i retten tirsdag morgen, var det første gang de møttes på flere år. De to tidligere samarbeidspartnerne vekslet ikke ord eller blikk.

Stabell fortalte at de to ble kjent i 2009 da Malthe-Sørenssen jobbet med Treholt-boken sin. Stabell forteller om et godt og tett samarbeid de to imellom.

Ba på sine knær om penger

Så kom pengeproblemene på banen.

– Malthe-Sørenssen ba nærmest på sine knær om å få låne penger. Han sa det var penger som skulle ha sikkerhet i skilsmisseoppgjøret hans, sa Stabell.

Den erfarne advokaten var skeptisk, men ble beroliget av sikkerheten. Pengene ble lånt ut mot en sikkerhetsavtale og med en renteavtale.

Senere ble det lånt ut mer, selv om pengene fra det første lånet aldri kom. Ingen av pengene kom tilbake. I dette tidsrommet kom sykdomsforklaringen til Malthe-Sørenssen.

– Han snakket om en hjerneoperasjon som måtte utføres i utlandet. Det var Frankrike som var aktuelt. Operasjonen kunne ikke utføres i Norge, forklarte Stabell.

Selv om Stabell var skeptisk, lånte han ut penger, til det han trodde var en helt nødvendig operasjon.

– Jeg hadde fått veldig dårlig samvittighet om han hadde dødd av hjernesvulst, og jeg ikke hadde hjulpet ham med penger, sa Stabell.

Han lånte ut penger, og trodde at Malthe-Sørenssen dro til Frankrike for å opereres.

Stabell fikk fortsatt ikke penger tilbake. Og han fikk ikke se noe dokumentasjon på operasjonen som Malthe-Sørenssen påsto at han hadde utført i Frankrike.

Fryktet for Treholt-saken

Senere kom 53-åringen tilbake igjen og ba om mer penger fordi legene ville utføre en siste operasjon.

– Da ble jeg veldig skeptisk, men tenkte at siden jeg hadde sagt A, så måtte jeg si B.

Stabell fortalte i retten at han tenkte både på helsen til sin samarbeidspartner, men erkjenner også at han fryktet at sykdommen kunne gå ut over saken til Arne Treholt. Han betalte en siste gang.

Stabell fortalte at han maste mye om å få pengene tilbake, og at forklaringene til Malthe-Sørenssen hele tiden gikk på at pengene var like rundt hjørnet.

– Dette var en tung tid. Jeg følte meg sliten. Jeg følte meg naiv, og det begynte å gå opp for meg at jeg aldri ville få pengene tilbake, sa Stabell. Han hadde heller ingen kan kunne snakke med om utlånet.

Da Geir Selvik Malthe-Sørenssen ble pågrepet i juni 2015, ønsket han Stabell som forsvarer. Det avviste Stabell.

Pengene ble til sist betalt tilbake av Malthe-Sørenssens familie.

Spurt om Treholt-bløffen

Stabell ble også spurt om hvordan Malthe-Sørenssen hadde lurt ham i Treholt-saken, men opplysninger om en angivelig kilde, som i virkeligheten var en svensk bruktbilselger.

Stabell forklarte om hvordan han selv hadde møtt denne angivelige kilden på et hotellrom i Oslo og snakket der i 20 minutter.

Her brøt forsvarer Trygve Staff inn i utspørringen og mente at Malthe-Sørenssens Treholt-bløff ikke var relevant for saken.

– Denne saken er skilt ut som egen del, og er ennå ikke ferdig etterforsket, sa Staff.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen gikk med på å droppe videre oppfølgerspørsmål om det han omtalte som modusbeviser.

– Trodde jeg hadde en utvekst

Da Malthe-Sørenssen forklarte seg i retten tirsdag forklarte han at han på dette tidspunktet med bedrageriet av Stabell, faktisk selv trodd på at han hadde en sykdom.

– Da jeg lurte Harald Stabell, var jeg overbevist om at jeg var syk. Jeg trodde selv på at jeg hadde en utvekst i hodet. Intensjonen var å bruke de pengene på en operasjon. Jeg hadde googlet masse på nettet, om hvor farlig dette kunne være, og jeg ble nok sykere av å gjøre det.

– Poenget var uansett at jeg ikke brukte pengene på det jeg sa jeg skulle bruke dem til, innrømmet Malthe-Sørenssen.