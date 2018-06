BOLIGKRAV: Frps finanspolitisk talsperson på Stortinget, Helge Andre Njåstad (sittende) og Frp-medlemmer av finanskomiteen, Jan Steinar Engeli Johansen (i midten) og Sivert Bjørnstad, krever at dere finansminister gjør det lettere å komme inn i boligmarkedet. Foto: Cicilie S. Andersen

Frp-press mot Siv Jensen

Publisert: 16.06.18 09:26

INNENRIKS 2018-06-16T07:26:30Z

Tre sentrale Frp-ere setter seg på trappen til Finansdepartementet. Innenfor råder sjefen, finansminister Siv Jensen. De tre fremmer flere konkrete krav til henne.

Boligeiere, boligkjøpere og banker har ventet på hva Jensen kommer til å gjøre med reguleringene av boligmarkedet. Det er ventet en avklaring innen utgangen av måneden.

I nåværende boliglånsforskrift står det blant annet at lån ikke skal innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.

– Vi vil gi en klar beskjed til Siv: Det må bli lettere å komme inn i boligmarkedet, sier en av de tre, Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Helge Andre Njåstad.

Han sier de ikke forventer at grensen på fem ganger bruttoinntekten endres, men mener det er flere andre veier å gå.

BSU

Sammen med to andre fremtredende Frp-finanspolitikere på Stortinget, Sivert Bjørnstad og Jan Steinar Engeli Johansen, fremmer de tre konkrete krav:

1. Det bør åpnes for at bankene kan ta pant i BSU-kontoen ved kjøp av første bolig, slik at oppspart beløp kan inngå i egenkapital uten at kontoen «brukes opp».

– Det mener vi er viktig for at flere unge skal kunne komme inn i boligmarkedet og lett kunne fortsette å spare til neste bolig når de kanskje har stiftet familie eller trenger større plass, sier Johansen.

– Vi vil gjøre det enklere for folk som stifter familie å gå videre til en større bolig, og vil derfor at folk skal kunne beholde sine gunstige betingelser BSU-kontoen, selv etter å ha kjøpt sin første bolig, sier Njåstad.

Barnetrygd

2. Det bør gjøres unntak fra boliglånsforskriften slik at krav til avdragsbetaling og betjeningsevne ikke gjelder for såkalte seniorlån.

– Vi snakker her om å bedre muligheten for eldre å låne på egen bolig. Mange har all sin kapital bundet i boligen og det er en god løsning at eldre får nyte litt godt av boligverdiene sine. Vi ser ingen sikkerhetsrisiko for bankene her. De eneste som trolig ikke liker dette, er arvingene, som får litt mindre en gang i fremtiden, sier Bjørnstad.

På disse lånene bruker lånetakeren av egenkapitalen som de har spart opp i egen bolig, og bør ikke ha krav til avdragsbetaling.

3. Det bør også åpnes for at bankene kan ta skattefrie inntekter som barnetrygd og andre varige, dokumenterbare inntekter med i beregningen av gjeld i forhold til inntekt.

Samsnakket?

– Slik kan vi beholde kravet om gjelden ikke skal være større en fem ganger inntekten, men endre grunnlaget slik at det blir lettere å få lån. Det vil være et viktig bidrag for gi mer fleksibilitet til utlån til blant annet barnefamilier, sier Bjørnstad.

– Dere kan mistenkes å ha snakket med finansministeren og at dette er forslag som allerede ligger inne i hennes boligpakke?

– Det er riktig at vi har nær dialog med henne, men dette er børssensitivt, så vi er ikke informert om detaljene. Dersom forskriften videreføres slik jeg ser at mange har spådd de siste månedene, så mener vi at det bør gjøres noen oppmykninger som kan gi økt fleksibilitet for grupper som trenger det, sier Njåstad.

– Det er viktig at vi har ordninger som gjør at flest mulig får kjøpt seg, og spart, i sin egen bolig. Det vil våre forslag bidra til, sier Johansen.

Jensens svar

Finansminister Siv Jensen kommenterer kravene forsiktig.

– Jeg jobber for at flest mulig vanlige folk skal kunne eie egen bolig. Derfor har vi kuttet byggebyråkrati, senket skattene og bedret BSU, slik at flere kan spare mer av egne penger til egenkapital og nye boliger kan bygges billigere. Samtidig er jeg opptatt av å gi bankene nødvendig fleksibilitet. Boliglånsforskriften er nå til revidering hos regjeringen, og hva vi gjør med den vil bli offentliggjort innen 30. juni, sier hun.

Ap vil være forsiktige

Aps finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, sier de ikke vil ha store endringer.

– Senest fredag var det et oppslag i E24 om Obos-leiligheter som var revet vekk: Vi tror det holder med mindre justeringer av boliglånsforskriften, fordi den treffer markedet godt i dag og bidrar til å holde markedet litt i sjakk. Forslaget om barnetrygd skal kunne beregnes som inntektsgrunnlag for gjeld, må vi se på, sier Aasrud og legger til:

– At regjeringen ikke ser mulighetene i sterkere bruk av Husbanken, synes vi er veldig rart.

Ris og ros fra SV

Sps finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, gir ris og ros til Frp.

– Jeg vil rose FrP for å erkjenne at det er utfordringer i dagens boligmarked og foreslå løsninger. Forslag om å regne inn barnetrygd i beregning av gjeld vil vi absolutt være med å diskutere, men ellers er dette forslag som ikke løser de viktigste utfordringene i boligmarkedet:

– Senest i dag utfordret jeg regjeringen på at unge og lavtlønte stenges utenfor boligmarkedet, og for mange tar opp for mye gjeld. Jeg vil gjerne samarbeide med FrP i å finne gode løsninger på dette, sier hun.