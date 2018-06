KRISE: Partileder Jonas Gahr Støre under Stortingets spørretime 30. mai. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Ny krisemåling for Ap: Kraftig tilbake på VGs junimåling

Publisert: 06.06.18 05:56 Oppdatert: 06.06.18 06:18

Ap går kraftig tilbake fra 25,5 til 22 prosents oppslutning på VGs partibarometer for juni. Et rødgrønt flertall reddes inn av et sterkt SV, MDG og Rødt over sperregrensen.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap tar imot målingen med et sukk.

– Vi har ligget på et lavt nivå over lang tid nå og denne målingen er altfor dårlig. Jeg kan ikke si annet enn at vi må jobbe hardt for å vinne tilbake velgere og få frem de sakene vi mener er viktig.

– Så vil vi synliggjøre den sosialdemokratiske politikken og sakene som våre ordførere har fått gjennomslag for siden valget i 2015.

Reaksjonen er enda knappere hos partileder Jonas Gahr Støre:

– Ikke bra, sier han.

– Har du en plan?

– Hardt arbeid.

Velger sofaen

– Hovedforklaringen på Aps tilbakegang er at så mange har satt seg på sofaen, sier Thore Gaard Olaussen, daglig leder av Respons Analyse, til VG.

Hver fjerde Ap-velger fra stortingsvalget i fjor sitter på gjerdet i junimålingen. Arbeiderpartiet er nå mindre enn Høyre i oppslutning i alle landsdeler

Og mange tidligere Ap-velgere går til venstre. Over fem prosent

– Partiene til venstre seiler i medvind og det går ut over det partiet som er nærmest. Til sammen fem prosent har gått over til Rødt eller SV. Det er også en utfordring, oppsummer Olaussen.

Rødt bykser frem

Den økte oppslutningen bringer Rødt og partiets leder Bjørnar Moxnes godt over sperregrensen. De har nå 4,8 prosent oppslutning, noe som ville ha gitt hele ni mandater på Stortinget.

– Ap konkurrer nå med en tydeligere venstreside, mener Olaussen og peker blant annet på nettopp Moxnes.

Og det er ikke Rødt-lederen uenig i, for å si det sånn.

– Wow! Kult, er Moxnes’ første kommentar når han blir servert målingen.

– Rødt har vist handlekraft i viktige saker; både mistillitsforslaget mot Listhaug, kampen mot EUs energibyrå Acer og nå med krisen i luftambulansetjenesten der Rødt har gått foran, sier Moxnes.

– Jeg tror befolkningen merker seg at Rødt er tydelige og i klar opposisjon til den borgerlige regjeringen. Det er mye bomull og ull i politikken, legger han til.

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 84 mandater til regjeringspartiene pluss KrF mens de øvrige partiene får 85 mandater.

– Det er et lite problem for Ap at venstresiden klarer å fange opp en god del velgere som sitter løst i salen akkurat nå, sier Olaussen.

– Er Ap-leder Jonas Gahr Støre for utydelig. Han har jo blitt kalt tåkefyrste?

– Ja, det er han som leder partiet og må prøve å ta den utfordringen. Det er mulig at velgerne oppfatter ham som ikke helt klar når han skal uttale seg, sier Olaussen som mener Ap i det siste mer eller mindre har respondert på utspill fra venstresiden. Men han peker på Acer-debatten som et hederlig unntak hvor Ap sikret flertall for norsk tilslutning til EUs omstridte energipakke.

Venstre glipper under sperregrensen på fire prosent i juni-barometeret, noe de også gjorde i forrige måling mens KrF denne gangen kommer over.