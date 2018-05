ROR PÅ JOBBEN: Ole Elstad eier og driver Elstad Camping. Nå ror han rundt på plassen sin for å sjekke hvordan situasjonen er. Foto: Olsen, Geir

Campingplass ble båtplass

RINGEBU (VG) Arne Skarseth har den fineste plassen på Elstad Camping på Ringebu. Nå er plattingen hans en flytebrygge som ligger langt ute i Gudbrandsdalslågen.

– Men jeg er glad jeg fikk reddet campingvognen før den ble tatt av flommen, sier Arne Skarseth til VG.

Han står og ser utover den vanligvis så campingplassen som ligger like sør for Ringebu .

– Vi skulle egentlig til Vestby i helgen, men nå må være her og følge med på hvordan det går. Jeg har fortsatt store verdier ute ved plattingen. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk lagt isopor under selve plattingen, så nå er det blitt en flytebrygge i stedet, sier Skarseth, som er bosatt på Rudshøgda i Hedmark .

Han han stortrives på Elstad camping og er veldig stolt over den flotte plassen som han har hatt siden 2007.

– Vi har jo opplevd flom her flere ganger før også. Verst var det vel i 2011 og da gikk vannet en halvmeter høyere enn så langt denne gangen, sier Skarseth og peker et merke på treet ved siden av plattingen hans.

– Jeg er veldig spent på hvordan dette går, sier han.

Ror på jobben

Ole Elstad som har drevet Elstad Camping siden begynnelsen på 1970 tallet må ta robåten i bruk for å komme seg rundt på campingplassen sin nå.

– Jeg føler at jeg har kontroll på situasjonen nå, sier Elstad.

Han har opplevd storflom før, både i 2011 og i 2013, og mener at mesteparten av vannet vil være borte i løpet av et par dager.

– Da tørker det fort opp igjen, sier han.

Han forteller at han fikk varslet alle eierne av campingvognene som står fast på plassen for noen dager siden.

– Alle har vært her og flyttet vognene sine innover på plassen.

Flomvannet dekker store deler av campingplassen, spikertelt og plattinger som vanligvis står på trygg grunn, står langt ute i elven.

