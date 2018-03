FRP-TOPP: Sivert Bjørnstad lyttet til Olemic Thommessens svar og forklaring på kostnadssprekken på Stortinget onsdag. Han ble overbevist om kun én ting: Thommessen må vurdere sin stilling. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Frp-topp: Thommessen må vurdere sin stilling

Publisert: 28.02.18 23:45

Frps Sivert Bjørnstad er første toppolitiker fra regjeringspartiene som åpent antyder at Olemic Thommessens dager som stortingspresident snart bør være historie.

– Presidenten må vurdere sin stilling av hensyn til Stortingets omdømme og folkets tillit, sier Bjørnstad til Adressa .

Overfor VG utdyper Bjørnstad, som sitter i den mektige finanskomiteen, sent onsdag kveld at det var Thommessens redegjørelse overfor nettopp finanskomiteen og de parlamentariske lederne som overbeviste ham om at presidenten må ut.

– Alt det som tidligere er skjedd toppet seg med møtet onsdag morgen. Vi fikk ikke gode nok svar fra stortingspresidenten om hva som har skjedd. Det er for mange hull i forklaringene, sier Sivert Bjørnstad til VG.

– Du har en oppfatning om at Thommessen har vært for passiv i oppfølgingen av byggeprosjektet?

– Når tiden går fra 7. desember til februar, og det holdes et innlegg fra Thommessen 20. desember uten at overskridelser på en halv milliard kroner er fanget opp, da blir summen av alt som er skjedd så stor at dette går på tilliten løs, sier Bjørnstad.

Han tror flere fra regjeringspartiene og støttepartiet KrF har samme syn som ham selv.

– Jeg tror jeg snakker på vegne av flere representanter i posisjonspartiene. Dette handler om tillit og ansvar, ikke om partipolitikk, sier han til VG.

Bjørnstad minner spesielt om bakteppet - den tidligere knallharde kritikken fra Riksrevisjonen mot prosjektstyringen og overskridelsene. Denne nære forhistorien burde ha gjort stortingspresidenten spesielt aktsom og ført ham tettere på prosjektet, mener han.

Bjørnstad understreker likevel at dette ikke dreier seg om mennesket Olemic Thommessen .

– Dette handler hans ansvar og rolle som Stortingets øverste leder. Det er vanskelig å gjenopprette folkets tillit til Stortinget i denne saken uten at det får konsekvenser og at noen tar politisk ansvar. Presidenten er Stortingets øverste ansvarlige. Det er vanskelig å delegere bort det ansvaret, sier Bjørnstad.

– Flere representanter vil vente til etter Thommessens redegjørelse i stortingssalen før de sier noe om følger for ham. Hvorfor vil ikke du vente?

– Jeg kan ikke tenke meg at Thommessen har noe mer å tilføye til det han sa i dag, svarer Bjørnstad.

Hans partifelle i finanskomitéen, Helge Andre Njåstad, er ennå ikke klar for å konkludere om byggeskandalen bør få følger for stortingspresidenten.

– Vi har ennå ikke håndtert denne saken i komitéen. Men det kan jo bli et spørsmål om tillit, og da er det tradisjon for at det partiet som har stortingspresidenten svarer på tillitsspørsmålet, sier Njåstad som også er nestleder i Frps stortingsgruppe.

Men han synes ikke Høyre skal drøye for lenge med å håndtere dette spørsmålet.

– Dette bør avklares raskt av hensyn til Stortinget. Det er ikke heldig om dette flyter uavklart avsted i ukevis, mener Njåstad.

VG kjenner til at det var reaksjoner både blant opposisjons- og posisjonspartiene på Olemic Thommessens opptreden i Stortinget onsdag morgen.

Folk langt inn i regjeringspartiene omtaler presidentens opptreden som lite ydmyk og med mangelfulle svar på vesentlige spørsmål.

En sentral stortingspolitiker i et regjeringsparti kaller presidentens opptreden «katastrofal».

– Det er mulig en mer ydmyk stortingspresident i sin redegjørelse for Stortinget i plenum kan hjelpe ham, sier kilden.

Allerede torsdag er det planlagt et nytt møte i presidentskapet, som ledes av Olemic Thommessen.

Han har de siste dagene sagt at han tar ansvar ved å bli sittende i vervet som president.

VG konfronterte Thommessen onsdag om han noen gang etter 7. desember spurte daværende direktør Ida Børresen eller administrasjonen om byggeprosjektet kunne gå på en ny sprekk.

Til det svarer han:

– Jeg har forutsatt hele tiden at hvis det dukket opp en situasjon eller det har vært noe nytt i dette, er det en selvfølge at vi skal få vite det, sier Thommessen til VG

– Men du stilte ikke det spørsmålet direkte?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Thommessen.

Thommessen sier presidentskapet har vært klar på at det må få informasjon hvis det var noe nytt.

– Jeg mener jeg har vært klar på det, dette har vi vært svært klare på hele veien. Og det er fordi vi har visst at bufferen har vært liten og har vært brukt fortere enn det som har vært forutsagt. Det er klart det har vært et betydelig stressmoment i de samtalene som har vært, sier Thommessen.

– Men du vil ikke kommentere om du har stilt spørsmål om det vil sprekke?

– Jeg kan ikke huske formuleringer, enkeltformuleringer på hva jeg spør om på møter, svarer Thommessen.