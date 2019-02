BORTE VEKK: Politiet har fortsatt ikke funnet varebilen som ble stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag forrige uke. Varebilen var lastet med blant annet en beholder med cyanid. Foto: Merck Norway

Kan ha brutt regelverk for frakt av farlig gods

Det giftige stoffet cyanid havner under regelverket for frakt av farlig gods. Avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at det kan ha skjedd brudd på regelverket.

En varebil som var lastet med legemidler, samt en forpakning med 25 gram kaliumcyanid ble stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag forrige uke.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bekrefter at denne mengden og formen for cyanid faller under det som er ADR-regelverket, et regelverk for transport av farlig gods. I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften.

– Dette er et såkalt cyanidsalt og i ADR-regelverket er det klart at ved transport av slike cyanidsalter skal kjøretøyet være under kontinuerlig tilsyn, uansett mengde. Dersom det er slik at varebilen ikke var under kontinuerlig tilsyn, da er det et brudd på ADR-regelverket, sier Pedersen.

Politiadvokat Camilla Granstrøm ved Øst politidistrikt bekrefter til VG at bilen var parkert uten tilsyn fra klokken 19 til den ble meldt stjålet klokken 21.30, men Granstrøm sier at politiet først og fremst prioriterer å finne bil og last, så får det er i strid med regelverket.

LES MER OM CYANID HER Cyanid, eller blåsyre, er svært giftig og kan gi et fatalt utfall, selv ved små doser.

Giften virker raskt og bevisstløshet kan inntre i løpet av noen sekunder. Dødsårsaken er en type indre kvelning.

Cyanholdige forbindelser brukes mye i plastproduksjon, blant annet i skumplast.

Cyanid benyttes til fornikling, forsølving og forgylling.

Den fargeløse væsken med duft, som minner om bitre mandler, kan under strenge sikkerhetstiltak brukes til innendørs bekjempelse av skadeinsekter, for eksempel veggdyr.

Cyanid har historisk sett blitt brukt i USA for å henrette forbrytere. Den ble også benyttet gasskamrene i konsentrasjonsleirer. (Kilder: Store Norske Leksikon og Legemiddelverket) Vis mer vg-expand-down

ADR har en rekke med regler som må følges, men Pedersen forteller at siden mengden cyanid er såpass lav, så stilles det ingen krav til kjøretøy eller merking av bilen.

Det er heller ingen krav til at sjåføren har ADR-kompetansebevis når det er snakk om en så liten mengde.

– Men så har det også en betydning hva som for øvrig er i bilen, om det samlet utgjør en sammensetning som ville ha stilt andre krav. Men det blir vanskelig å svare på uten at vi vet hva annet bilen var lastet med.

Pedersen forteller at det er legemiddelverkene som gjør avtaler med transportfirmaer, og at i disse avtalene stilles det strenge krav.

Fortsatt ikke funnet

Politidirektoratet, Kripos, PST, Tolletaten og helsemyndighetene ble umiddelbart varslet om tyveriet. Øst politidistrikt opplyser i en pressemelding tirsdag at de fortsatt ikke har funnet varebilen. Det er heller ingen mistenkte i saken.

– Det har ikke blitt gjort noen observasjoner av bilen. Det vi gjør nå er å prioritere å innhente videoovervåkning og gå gjennom det, sier politiadvokat Camilla Granstrøm til VG.

Politiadvokaten forteller at de ikke kan utelukke at varebilen har forlatt landet og at politiet er i kontakt med politiet i utlandet.

CYANID: Slik ser beholderen med cyanid ut. Beholderen inneholder 25 gram kaliumcyanid som er et svært giftig hvitt pulver. Foto: Merck Norway

– For oss er det vanskelig å si sånn saken er nå. Det kan være at det er snakk om et biltyveri eller det kan være snakk om at noen har stålet lasten. Vi vet fra tidligere at sånne biler blir stjålet og sendt over landegrensene, sa Granstrøm til VG mandag.

Kan ta livet av 125 personer

Politiet meldte lørdag at de ikke utelukker at lasten har blitt dumpet, og advarer folk som finner mistenkelige gjenstander.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket bekrefter at den aktuelle dosen kan være dødelig for mange.

– En dødelig dose for et menneske kan ligge på 0,2 til 0,3 gram, så det er riktig at innholdet i denne boksen kan ta livet av opptil 125 mennesker, sier Madsen til VG.

VG har uten hell forsøkt å komme i kontakt med eieren av bilen tirsdag.

