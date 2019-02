BLOMSTER PÅ ÅSTEDET: Siden fredag har antallet buketter ved åstedet på Circle K-stasjonen i Solheimsviken vokst til over 40. Innfelt: Avdøde Said Bassam Chataya. Foto: HARALD VIKØYR, VG /AMIR SWEIDAN

Begraves torsdag: Oppretter minnefond etter drepte Said

Den knapt 29 år gamle Said Bassam Chataya skal begraves etter muslimsk skikk torsdag på Loddefjord gravplass i Bergen.

Publisert: 20.02.19 20:06







– Etter muslimsk skikk skal to fra familien i tillegg til imamen vaske ham og stelle ham på sykehuset. Han blir så kjørt direkte fra sykehuset til gravplassen, hvor hele seremonien skjer utendørs ved graven, hvor imamen leder bønnen, forteller Marco Elsafadi (42) – venn av avdøde og av familien hans.

BEGRAVES: Said Bassam Chataya skal begraves på Loddefjord gravplass torsdag, under ledelsen av imamen ved Bergen moské. Foto: HARALD VIKØYR, VG

Minnefond

Moren til Chataya, Alia Said Jaffar, forteller til Bergens Tidende at hun fikk en prest på døren tre timer etter 28-åringen ble erklært død.

– Jeg kikket ut og så det sto en mann der. Jeg ba han først om å gå bort, men han sa han var en prest som måtte snakke med meg. Said er død. Jeg fikk sjokk. Jeg kunne ikke tro det. Jeg kan fortsatt ikke tro det, sier Jaffar til avisen.

Marco Elsafadi er i ferd med å opprette et fond for Saids to sønner på 3 og 4 år, for å sikre deres utdannelse.

– Mange av Saids musikervenner ønsker å holde en minnekonsert for den avdøde vennen – tanken er at de skal spille gratis, og inntektene skal gå til sønnenes fond.

Said Bassam Chataya er palestiner – men familien hans rømte fra Palestina da de ble fortrengt av Israel. Han ble født i Damaskus, Syria og skulle fylle 29 år på tirsdag denne uken. Men flere dødelige knivstikk endte livet hans sist fredag.

– Mange palestinere lever som flyktninger rundt om i Midtøsten. Jeg er også palestiner, men født i en flyktningleir i Libanon, sier Marco Elsafadi, som har kjent Said og familien gjennom 14 år.

NEKTER Å TRO: Saids tidligere kjæreste Gyda Løken Sirseth (25) mener det ikke kan stemme at Said Bassam Chataya stilte væpnet og hadde avtalt slåsskamp. Her med et bilde av de to sammen under et VG-intervju i 2013. Foto: HARALD VIKØYR/ANNEMOR LARSEN, VG

Nekter å tro at han hadde våpen

Saids seks år yngre fetter sitter fengslet siktet for å ha påført ham flere knivstikk mot overkroppen – noe politiet mener at en overvåkningsvideo fra Circle K-stasjonen viser.

Fetterens forsvarer har sagt at også den siktede har en kuttskade, som han har forklart seg til politiet om.

Flere venner av avdøde Said har vondt for å tro at han skal ha stilt med våpen i en slåsskamp. En av dem er hans tidligere kjæreste Gyda U. Løken Sirseth (25).

– Said var omtenksom og kjærlig. Full av sjarm. Jeg kan ikke forestille meg at han kan ha tatt med noe våpen til et masseslagsmål. Slik jeg kjenner han var han den som gikk i mellom og stoppet konflikter. En ordentlig god gutt, sier hun til VG.

En annen nær venn, Amir Sweidan (24), sier til VG:

– Jeg vil tro han var ubevæpnet. Aldri om han hadde tatt med seg våpen. Han var heller typen som stanset konflikter, sier Amir.

Marco Elsafadi samstemmer:

– Jeg er hundre prosent enig i det. Han har aldri vært en trussel, aldri vært voldelig, sier han.

BEGRAVES TORSDAG: Said Bassam Chataya begraves torsdag på Loddefjord gravplass. Foto: AMIR SWEIDAN