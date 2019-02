GISKE: Stortingsrepresentant og tidligere nestleder Trond Giske fra Trøndelag. Foto: Hallgeir Vågenes

Innkaller til krisemøte i Trøndelag AUF

Lederen i AUF Trøndelag har på bakgrunn av Trond Giske-video kalt inn til ekstraordinært fylkesstyremøte fredag.

Publisert: 22.02.19 07:52 Oppdatert: 22.02.19 08:09







Lederen i Trøndelag AUF har kalt inn til ekstraordinært fylkesstyremøte fredag.

Det bekrefter leder Håkon Einarsve til Trønder-Avisa torsdag kveld.

Bakgrunnen for innkallingen er en video fra utestedet Bar Vulkan i Oslo natt til søndag, som viser at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danser. Kvinnen bøyer seg deretter unna Giske.

Einarsve sier til Trønder-Avisa at «dette er en sak vi må diskutere», men går ikke nærmere inn på hvorfor.

les også Kvinnen i Giske-videoen til NRK: – Ser verre ut enn det var

Ber VG beklage

Det er sendt inn en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet, av nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli. Fagforeningen har over 5000 medlemmer. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen.

Giske skriver fredag morgen på sin Facebook-side at han mener VG-oppslaget torsdag er «helt urimelig», da bekymringsmeldingen ikke kommer fra kvinnen selv.

«VGs sak tegner det stikk motsatte bildet av hva som var virkeligheten», skriver han og ber VG beklage.

Sjefredaktør i VG Gard Steiro har ikke besvart kritikken fredag. Torsdag uttalte Steiro følge til NRK om dekningen:

– Kjernen i saken er en bekymringsmelding. Den er gjengitt fordi den har offentlig interesse mens det pågår en strid knyttet til Giskes posisjon i partiet. VG ga en presis og kortfattet beskrivelse av hva videoen viser, men valgte av hensyn til de involverte ikke å publisere den. I tillegg kontaktet VG kvinnen på videoen. Det skjedde onsdag ettermiddag. VG hadde flere samtaler med henne torsdag. Hennes opplevelse var – som både VG og NRK skriver – at de danset og hadde det hyggelig, så føyde hun til «så ble det litt for mye, så jeg og venninnen min gikk derfra». Kvinnen godkjente dette sitatet. Hun ønsket ikke bli sitert på noe annet.

– Ser verre ut enn det var

På NRK kveldsnytt torsdag kveld, leser statskanalen opp sitater de har fått fra kvinnen:

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit.

Trond Giske har ikke ønsket å kommentere videoen overfor VG, tross gjentatte forespørsler torsdag. Til NRK sier han imidlertid torsdag kveld:

– Det kvinnene sier stemmer med min oppfatning, og både familien min og jeg er veldig takknemlig for at de har valgt å si så tydelig ifra. Jeg håper dette fører til en diskusjon om denne typen journalistikk, sier Giske.