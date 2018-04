Mistenkelig dødsfall i Gjerdrum: Død mann funnet i bil

Publisert: 09.04.18 16:22

En østeuropeisk mann i 50-årene ble mandag funnet død i en bil i Gjerdrum i Akershus.

Dødsfallet betegnes som mistenkelig, men politiet kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet, opplyser operasjonsleder Stine Bjerke i Øst politidistrikt til VG.

Bjerke legger til at flere vitner skal avhøres, samtidig som krimteknikere har rykket ut til stedet.

Innsatsleder Kenneth Warming forteller til VG at det foreløpig ikke er noen mistenkte i saken, og at politiet er i ferd med å varsle pårørende.

Avdøde er en øst-europeisk mann i 50-årene, og vitnene som er brakt inn, har vært sammen med avdøde i bilen.

Vitnene meldte fra til politiet om dødsfallet i 12-tiden. Warming forteller at politiet per nå ikke leter etter en gjenstand som kan knyttes til dødsfallet, og at det fortsatt er uklart hva som er dødsårsaken. Det er også uklart hvilken tilhørighet avdøde har til området, noe politiet er i gang med å undersøke.

Politiet opplyste først at mannen var funnet død på Kløfta. Dette er nå rettet til Gjerdrum.