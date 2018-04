LYDLØS: Det kommer ingen bønnerop ut fra Islamic Cultural Center – en av Oslos største moskeer. Det har de kun på innsiden og mange av brukerne har en app som varsler om bønnetidene, opplyser moskeens styreleder. Foto: Solberg, Trond

Frp-forslag: Vil forby bønnerop fra moskeer i Norge

Publisert: 06.04.18 12:48

INNENRIKS 2018-04-06T10:48:35Z

Når Frp samles til landsmøte i slutten av april, skal de behandlet et forslag om å forby bønnerop fra moskeer i Norge. Selv om få eller ingen moskeer har det.

Partiets landsstyre har stilt seg bak forslaget fra Buskerud Frp om å forby bønnerop fra trossamfunn i det offentlige rom.

Det heter i forslaget at det «flere steder i landet er etablert ordninger hvor moskeer har lov til å spre bønnerop ut over høyttalere i byer. Dette oppleves som sjenerende og upassende for svært mange».

Det har vakt stor oppsikt at Israel nylig har gått inn for å innfør et totalforbud mot bønnerop.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, sier han ikke har oversikt over om det faktisk er noen moskeer i Norge som har offentlige bønnerop, men bedyrer at et forbud er viktig.

– Jeg har sett at det i flere kommuner er blitt gitt tillatelse til det. Det som er viktig i denne typen politikk, når det gjelder nikab, burka og bønnerop, er å sette rammer før det blir et problem, sier Engen-Helgheim, som er valgt inn på Stortinget fra Buskerud.

– Det er ikke et stort problem med burka i Norge i dag, men Frp ønsker jo et totalforbud i det offentlig rom. Slike ting er det viktig å ta tak i før det blir et problem, sier Helgheim.

Oslo-moské: Bruker app

Styrelederen ved Oslo-moskeen Islamic Cultural Center sier dette høres ut som en problemstilling som er 15 år gammel.

– Når det kommer til bønnerop, bruker vi app i 2018. Vi bruker ikke bønnerop for å tilkalle folk. Bønneropets funksjon var jo å 10 minutter før bønnen minne folk på at de måtte gjøre seg klare, sier styreleder Arshad M. Jamil.

NRK skrev i 2015 om at en moské i Sandnessjøen i en periode hadde en høyttaler med bønnerop utenfor moskeen. Lederen i islamsk kultursenter Nordland sier imidlertid til VG at han ikke kjenner til at noen moskeer i Nordland bruker offentlige bønnerop i dag. Heller ikke stortingspolitiker Abid Raja (V) har hørt om noen moskeer som faktisk har offentlige bønnerop.

– Ingen. Merkelig om man ønsker å forby noe som ikke eksisterer, skriver han i en sms til VG.

– Vi ser at ting i utgangspunktet fungerer bra i dag, men skal man drive med problemorientert politikk skyter man gjerne spurv med kanon, sier styrelederen i Islamic Cultural Center i Oslo.

– Det har vi også merket med forbud mot nikab i klasserommet, som også er et veldig lite problem i Norge. Tanken er god, den støtter vi, men tiltaket er ekskluderende, sier moské-styrelederen videre.

– Kjenner du til noen moskeer i Oslo eller i hele Norge som har bønnerop utover byen?

– Nei, faktisk ikke. Vi må ta hensyn til naboene. Da blir det en utfordring for nabolaget, for de fleste moskeene ligger i tettbygde strøk.

– Men du vil ikke ha et forbud?

– Nei, forbud er ikke veien å gå. Forbud gir den motsatte effekten av inkludering. Og folk i ansvarsposisjoner bør jobbe for inkludering, sier styrelederen.

Regner med det blir vedtatt av Frp

Frps innvandringspolitiske talsperson regner med at forslaget vil gå gjennom og bli vedtatt på Frp-landsmøtet. Frp har også tatt til orde for et forbud i 2000 og 2009.

– Det gikk i alle fall veldig lett gjennom redaksjonskomiteen (som behandler forslag til landsmøtet journ.anm.). Jeg kan ikke se for meg at det er noen kampsak i Frp å kjempe for bønnerop i det offentlige rom, sier Helgheim, partiets innvandringspolitiske.

– Men er det nødvendig med et forbud hvis det er få eller ingen som har bønnerop?

– Hvor mange som benytter seg av det, vet jeg ikke, men det er viktig å sette rammer for slike ting før det blir et problem, sier Helgheim.

– Hvis dette får bre seg ut i ulike byer og blir etablert, er det mye vanskelige å få gjort noe med det. Det er mye enklere for dem som tenker i de baner at det er nødvendig å spre sine bønner i høyttalere utover en by, noe jeg ikke forstår poenget med, å forholde seg til at det ikke er lov i Norge, sier Frp-talspersonen.

