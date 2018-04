TEMMELIG HEMMELIG: Snorre Wikstrøm har overtatt som sekretariatsleder i Aps stortingsgruppe og vil ikke svare på innholdet i sluttavtaler. Her sammen med Aps nestleder Hadia Tajik. Foto: Tore Kristiansen

Ap hemmeligholder sluttavtaler - flere har fått dobbel lønn

Publisert: 06.04.18 20:12

Ap har gitt en rekke ansatte sluttavtaler, men partiet nekter å oppgi om de som har fått det har fått etterlønnen kombinert med lønn i ny jobb. Flere fikk dobbel lønn.

Etter resultatet i stortingsvalget i fjor høst, ble det både på grunn av økonomi og fordi flere ville slutte Ap, gitt sluttpakker til ansatte i Aps stortingssekretariat.

Blant de som forsvant ut var ekteparet Maria Schumacher Walberg og Jonas Bals, som begge gikk til jobb i LO.

Hemmelig

Det er inngått en konfidensialitetsavtale som gjør at hverken ledelsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe eller de involverte, vil eller kan kommentere innholdet i avtalen: Da risikerer de at avtalen nulles.

– Jeg kan bekrefte at det etter valget, i forbindelse med en generell nedbemanning, ble inngått sluttavtaler med 9–10 personer. Men som arbeidsgiver kan jeg ikke kommentere innholdet i enkeltavtaler, sier sekretariatsleder Snorre Wikstrøm i Aps stortingsgruppe.

– Er det inngått avtale om avkorting, hvis de får seg ny jobb?

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i avtalene.

– Hvorfor slikt hemmelighold?

– Det er ikke vanlig å oppgi innholdet i slike avtaler man avtaler med ansatte som gir seg, sier han og legger til:

– Jeg mener sluttavtalene våre generelt er nøkterne og relativt standard.

VG erfarer at det er inngått seks måneders etterlønnsavtale med flere av de som forlot Ap-jobben i høst.

Det skal blant annet gjelde Maria Schumacher Walberg. Hun gikk i høst av i protest mot at Trond Giske fikk jobben som finanspolitisk talsperson i Ap, på bekostning av Marianne Marthinsen.

Hun gikk rett tilbake til jobb i LO : Hun hadde i tre år hatt permisjon fra sin jobb i LOs samfunnsøkonomiske avdeling.

Dobbel lønn

I mange avtaler som inngås når noen fratrer, så kan etterlønnen bli kuttet hvis vedkommende får seg jobb i etterlønnsperioden. Ap har ikke praktisert slik full avkorting, hvis vedkommende får seg jobb.

Kilder i Ap sier at det blant annet gjaldt avtalen Aps stortingsgruppe, ved daværende sekretariatsleder, Hans Kristian Amundsen , inngikk med Walberg. Hun fikk bare avkortet deler av sluttlønnen, selv om hun gikk rett over i jobb i LO: Hun har i en periode mottatt lønn både fra Ap og LO.

Det vil hun ikke kommentere overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått en sluttavtale, men vi har inngått en taushetserklæring, som gjør at jeg ikke kan kommentere innholdet.

Hennes mann, Jonas Bals, sier han gjerne vil kommentere saken, men at han ikke kan på grunn av konfidensialitetsavtalen. Han var nær rådgiver for Jonas Gahr Støre.

Etter hva VG forstår, har han hatt avkorting og hatt dobbelt lønn i rundt to måneder.

Kilder sier til VG at det var et ønske om å nedbemanne i partiet og at sluttpakker var en god løsning. De fleste skal ha bli tilbudt 5–7 måneders sluttpakke, med et avkortingselement på rundt en måned, hvis man gikk inn i ny jobb, avhengig av ansiennitet.

Mange tok pakke

VG har vært i kontakt med en rekke av dem som fikk sluttpakke i høst.

Harald Jacobsen gikk av i protest sammen med Walberg. Han begynte å jobbe som seniorrådgiver i Kommunalbanken i januar.

Han ønsker ikke å si noe om avtalen han har inngått.

Per Gunnar Dahl var fagrådgiver. Han ønsker ikke å kommentere saken av hensynet til avtalen som er inngått. Han begynte i ny jobb 1. januar.

Lars Mattis Hansen var nær rådgiver for Støre. Han sier han gikk ledig en måned og at han i januar jobb som maler i malerfirmaet Listerud.

Nestleder for partiets valgkamp, Siri Holland, sier hun inngikk en frivillig sluttavtale rett før jul.

– Muligheten det ga, har jeg brukt til å starte egen bedrift - Aktiver AS - et lite, spesialisert konsulentselskap i grensesnittet mellom teknologi, innovasjon, og samfunn, sammen med Torgeir Michaelsen.

– Har du hatt avkorting, siden du gikk så raskt over i annen virksomhet?

– Jeg tror mange gründere som oss vet at ny jobb ikke automatisk er det samme som fast lønn når det kommer til oppstartselskaper. Jeg opplever at avtalen er personlig og har ikke behov for å kommentere innholdet.

Trond Helge Hem var politisk rådgiver transport- og kommunikasjonsfraksjonen. Han fikk jobb som rådgiver i Oslo kommune i mars og hadde en kort overlapping av etterlønn og ny jobb.

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere de hemmeligholdte avtalene, fordi det er sekretariatsledelsen i Stortingsgruppen som har arbeidsgiveransvaret.

– Dette gjelder rådgivere som var ansatt i stortingsgruppen; det er ikke avtaler jeg har inngått eller kjenner innholdet i . Det er det sekretariatsledelsen i Stortinget som har ansvaret for.

En rådgiver i Aps stortingsgruppe kan tjene opp mot 610 000 kroner i året.