ETT SEKUND: Fakturaen Kristiansen mottok legger til grunn at de oppholdt seg på forplassen i ett sekund for lenge. Fakturaen er siden kreditert. Foto: Privat

Fakturert 119 kroner for ett sekund for lenge på Gardermoen

Publisert: 07.04.18 19:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-07T17:31:46Z

Familie ble fakturert for å ha oppholdt seg i Gardermoens «Kiss & fly»-område ett sekund for lenge da de var sperret inne av en brøytebil. Fakturaen er siden kreditert.

3. mars ble ekteparet Kristiansen sluppet av på Gardermoen .

– Sønnen vår kjørte meg og kona til Gardermoen da vi skulle til Spania i mars. Vi var raskt ute av bilen, men da han skulle ut fra området ble han sperret inne på grunn av brøyting, sier Jan Egil Kristiansen til VG.

Sønnen, Thomas Kristiansen, ante at de kom til å bli stående lenger enn de tillatte 7 minuttene og tok derfor et bilde som bevis på at de og andre biler var hindret i å komme ut på grunn av brøytinga. 15. mars fikk han mistanken bekreftet. Familien fikk tilsendt en faktura for ett sekund parkering på 119 kroner.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad .

Oppgitt

Tiden bilene tilbringer inne på «kiss & fly»-området på Gardermoen registreres ved hjelp av skiltgjenkjenning. Dermed ble det ikke tatt høyde for at bilene var hindret i å forlate området.

– Jeg ble jo litt oppgitt og undrende over hvilke systemer de velger å ha, sier Thomas Kristiansen.

– Jeg har forståelse for at de har behov for trafikkregulering slik at folk ikke parkerer i området, men jeg kan ikke se for meg at det er dette Gardermoen ønsker.

Regningen frafalt da familien sendte inn forklaring på hvorfor de hadde vært i området for lenge.

– Men det er systemet vi reagerer på. Vi lurer jo på om det er viktigst med flyt i trafikken eller mest mulig inntekter. Det virker som et system på automatikk uten sikkerhetsmargin, sier far, Jan Egil Kristiansen.

Avinor: En spesiell sak

– Dette er en spesiell sak fordi det var en hindring i veien. De har klaget og fått fakturaen slettet, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse André Vangstein i Avinor til VG.

Han sier at hindringer i filene som leder ut av «Kiss & fly»-området ikke skal forekomme og at de går opp rutinene i forbindelse med brøytingen 3. mars.

– Men hadde ikke hindringen vært der, skulle man betalt. Grensen må settes et sted, og den er satt på 7 minutter. Det er både for å sikre trafikkflyt og for å unngå kø og trafikkfarlige situasjoner på hovedveien.

Videre framholder han at flyplassen er fornøyd med systemet og at de aller fleste bruker det slik intensjonen er.

– Vi syns maskinen fungerer bra. Vi tok en gjennomgang nå før påske. Da passerte cirka 20.000 biler gjennom området i løpet av uken. 1.000 av disse ble fakturert fordi de sto for lenge.