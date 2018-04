AVGJØRENDE TIMER: NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-sjef Hans Christian Gabrielsen er inne i sin første mekling sammen. Det er ventet at en avklaring vil drøye. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Oppgjørskilde: 50 prosent sjanse for streik

Publisert: 07.04.18 23:28

2018-04-07

Lønnsoppgjøret kan vare til utpå søndagen. Det er om pensjon skal gis fra første krone, som kan utløse en konflikt.

Det sier kilder som følger lønnsoppgjøret fra innsiden.

– Jeg vil si at meklingen er uavklart. Jeg vil ikke si at streikefaren er overhengende, men rundt 50–50, sier en kilde til VG litt over klokken 1900: Fem timer før den formelle meklingsfristen uløper ved midnatt.

LO og NHO har ennå ikke sendt en henvendelse til regjeringen om bidrag til å utrede en løsning for Avtalefestet pensjon (AFP), slik VG og NRK har omtalt. Det er LO som kvier seg for å velge en slik løsning; det krangles om innholdet.

Det blir også fremholdt overfor VG at regjeringen først ønsker et brev som gjør at initiativet faktisk kan spille en rolle for å unngå at det blir konflikt på tampen av meklingen.

Den vanskeligste saken i kveld

En kilde sier han uansett ikke ser at AFP vil utløse noen streik, men at situasjonen er vanskelig.

Men det som i kveld trekkes frem som den virkelig tunge saken, er obligatorisk tjenestepensjon. LO står knallhardt på at pensjonen skal beregnes fra første krone. I dag får du ikke pensjon før du har tjent 93.634 kroner.

En sentral LO-kilde sier nettopp obligatorisk tjenestepensjon er saken de kan komme til å gå til streik på.

Det vil være spesielt bra for mange kvinner og deltidsarbeidende.

NHO står på sin side knallhardt på at de ikke vil gi seg på det punktet.

– Hvis NHO gir seg på det punktet, vil meklingen bli en parademarsj mot målet, hvor det ikke blir konflikt, sier en meget god kilde.

Kroner og øre har de knapt begynt å diskutere, men det er ofte slik at pengene er det siste som mekles om, rett og slett fordi det ikke ligger an til avgjørende stor uenighet om hva som skal gis.

– Ingenting er klart

En vanskelig sak er striden reise, kost og losji .

Det blir i kveld vurdert som en sak som trolig kan løses uten konflikt.

– Men ingenting er klart, før alt er på plass. Det kan skje mye de siste timene, men pr. i dag vurderer jeg sjansen som ganske stor for at vi må bruke deler av søndagen, sier en kilde.

LO og YS har varslet at 35 000 tas ut i streik fra søndag, hvor blant annet buss- og ferjetrafikk i flere storbyer vil bli rammet.