Siv Jensen om varslersak: - Må komme oss videre

Publisert: 07.04.18 14:05

Frp ga FpU-nestleder Kristian Eilertsen en «Kraftig advarsel» da de konkluderte med at han har brutt partiets etiske retningslinjer, men tok ikke fra ham noen verv. Lørdag skal FpU ta stilling til om Eilertsen har tillit.

Stemningen knyttet til valget av ny nestleder i FpU er anspent. Det ligger an til en kampvotering mellom nåværende nestleder Kristian Eilertsen, og Andreas Brännström.

– Jeg forventer at tillitsvalgte er forbilder, sa partileder Siv Jensen (Frp) i sin tale til ungdomspartiet lørdag.

Samtidig understreker hun til VG at organisasjonsutvalget i FpU har konkludert i saken om Eilertsen, og at man i slike saker også må komme seg videre.

Internt bråk i FpU

Ingeborg Bjørnevik, en av initiativtakerne til et internt FpU-opprop mot Frps håndtering av seksuell trakassering, mener det er uansvarlig at spørsmålet om Eilertsens tillit skal bli håndtert gjennom nestledervalget. Hun har tidligere sagt til VG at saken blir skjøvet over på FpU, der man ikke har avstand til saken og heller ikke kjenner innholdet.

Siv Jensen understreker at det er delegatene som tar stilling til tillitsverv.

– Vårt organisasjonsutvalg har behandlet saken ferdig. Saksbehandlingen er nå avlsuttet, og jeg saksbehandler ikke i media, sier hun.

På spørsmål om hun forstår FpU-erne som mener saksbehandlingen er skjøvet over på den, svarer hun at det i utgangspunktet er organisasjonen som opplever utfordringene som også skal løse dem.

– Denne gangen har vårt organisasjonsutvalg bidratt for å hjelpe til, sier hun.

Da ungdomspartiet først mottok flere varsler mot mannen, sa generalsekretær i FpU at saken var vanskelig for FpU. De oversendte materialet til Frps organisasjonsutvalg.

Bjørnevik har tatt til orde for en evaluering av Frps organisasjonsutvalg og hvordan de skal handle i slike saker.

– Vi evaluerer våre utvalg løpende og hele tiden vi, sier Jensen.

– FpU er en trygg organisasjon

FpU-medlemmene som startet det interne oppropet mot Frps håndtering av seksuell trakassering har kalt saksbehandlingen «en skandale». Det har også bystyremedlem Mats Ramo i Trondheim Frp.

Han tok et krast oppgjør med eget parti i et leserinnlegg i Adresseavisen , der han skriver at det ikke er trygt å være ung jente i Frp.

Det er ikke Jensen enig i:

– Jeg er generelt av den oppfatning av at dette er en trygg og god organisasjon, sier Jensen til VG.

– Men når det oppstår hendelser som ikke burde skjedd, som har vært opplevd som urimelige og ubehagelige for dem det gjelder, så må vi ta tak i det.

Hun sier det er viktig å komme seg videre når en sak er ferdigbehandlet.

– Det er alltid sånn at når vi har en sak som berører mennesker, så vil ikke alle være enige i det, men vi må komme oss videre, legge ting bak oss og bidra til å drive god forebygging i organisasjonen.