UENIGE: Ungdomspartilederne i Fpu, Venstre og Høyre er kritiske til abort-endringer. Fra venstre: FpU-nestleder Andreas Brännström , unge Venstres leder Sondre Hansmark, KrFUs leder Martine Tønnessen, og unge Høyres leder Sandra Bruflot. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ny regjering: Fpu heller mot nei hvis KrF får abort-gjennomslag

INNENRIKS 2019-01-17T09:21:44Z

Det er «svært nærliggende» for Fpu å stemme nei til regjeringsplattformen hvis KrF får gjennomslag for endringer i abort-loven, sier Fpu-nestleder Andreas Brännström.

Publisert: 17.01.19 10:21 Oppdatert: 17.01.19 10:32

Sent onsdag kveld kunne VG melde at den mye omtalte endringen i abortlovens 2c, som KrF har kjempet for i regjeringsforhandlingene, ikke blir noe av.

Men KrF skal ha fått gjennomslag for innstramninger i muligheten for fosterreduksjon, også omtalt som «tvillingabort».

Hvis KrF har fått gjennomslag for dette, har unge Venstre-leder Sondre Hansmark sagt til Vårt Land at at han vil stemme nei til den nye regjeringsplattformen - og at flere andre i Venstres sentralstyre vil vurdere å gjøre det samme.

Misnøyen mot mulige endringer i abort-loven er også stor i de andre ungdomspartiene. Fpu-nestleder Andreas Brännström sier til VG at det er «svært nærliggende» at Fpu også vil stemme nei.

– Vi har løftet frem abort som en av de aller viktigste sakene i denne regjeringsplattformen. Vi vil ikke stille noe ultimatum, men dersom KrF skulle ha fått gjennomslag for abort er det også svært nærliggende for Fpu å stemme nei til regjeringsplattformen, sier han til VG.

Han stemmer på vegne av Fpu-leder Bjørn-Kristian Svensrud under Fpus landsstyremøte, fordi Fpu-lederen er bortreist.

Torsdag ettermiddag klokken 14 er stortingsgruppene og landsstyrene i Høyre, Frp, Venstre og KrF innkalt til separate møter for å ta stilling til resultatet av to ukers forhandlinger om en ny regjeringsplattform.

Gjelder også ved tvillingabort

Kilder i de fire partiene har opplyst til VG at KrF har tapt slaget om at regjeringen skal legge frem forslag til endringer i paragraf 2c i Lov om svangerskapsavbrudd.

Unge Venstre-lederen har sagt til NRK at han vil stemme nei uansett, dersom KrF-har fått igjennom en abort-endring.

– Hvis dette stemmer kommer jeg fortsatt til å stemme mot regjeringsplattformen. For hvis du snur litt på det, så er dette den største innstrammingen i abortloven siden den ble vedtatt for 40 år siden, sier Hansmark til NRK.

Fpu-nestlederen forholder seg på samme måte til eventuelle endringer i abort-loven om fosterreduksjon.

– Ja, egentlig. Jeg vil jo si at dette er noe som vil være et stort tap for Fpu. Det er nærliggende å tro at det er vanskelig å støtte regjeringsplattformen hvis KrF har fått gjennomslag for abort.

Han kan likevel ikke garantere for et nei fra Fpu, og sier helheten i regjeringsplattformen er viktig.

Unge Høyre kritiske

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot har også vært svært kritisk til mulige endringer i abortloven. Hun har ikke uttalt seg om hvordan hun vil ta stilling til den nye regjeringsplattformen, men sa under NRKs politisk kvarter mandag at hun er bekymret for om KrF har fått gjennomslag for endringer i abort-loven og i bioteknologi-saker, som eggdonasjon og assistert befruktning.

– Jeg er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer de endringene. Og det tror jeg det er ganske mange i Unge Høyre som er, sa Bruflot til VG da Erna Solberg først åpnet for endringer i abort-loven.