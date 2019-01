MISTET LIVET: Disa Bäckström (29) Fra Uppsala i Sverige. Foto: Privat

Politiet går ut med bilde av Disa (29) som er forsvunnet i Blåbærfjellet

INNENRIKS 2019-01-08T10:53:47Z

Politiet frigjorde tirsdag også bilde av Disa Bäckström (29) som er savnet i Blåbærfjellet i Troms.

Publisert: 08.01.19 11:53 Oppdatert: 08.01.19 12:12

Mandag tidlig ettermiddag ble navnene på de fire offentliggjort, med bilder av de tre finske mennene. Tirsdag kom det også bilde av den svenske kvinnen.

De fire har vært savnet siden onsdag ettermiddag.

Det har gått flere skred i området og politiet mener det ikke er noe håp for at de fire har overlevd.

– Vi har konkludert med at det ikke noe håp om å finne dem i live, sier Morten Pettersen, stabssjef ved politiet i Troms ø, til VG.

De tre finske mennene er Niklas Nyman (36), 29 år gamle Mikael Sten og André Stenfors (32).

– Det er tungt

29 år gamle Disa var fra Uppsala i Sverige, og hadde siden august i fjor jobbet på Klättercenteret i Uppsala. Leder ved senteret, Rickhard Söderström, fortalte i går til VG at Disa var et kjent ansikt både for personalet og for de ansatte.

– Det er tungt, og nå handler det om å støtte hverandre. Vi tenker mye på den nærmeste familien, som har det enda verre selvfølgelig, sier Söderström.

Han forteller at det har vært mye bekymring blant de ansatte etter at nyheten om at kollegaen var savnet nådde dem.

– Da vi så på pressekonferansen på fredag ble det veldig mye tårer. Mange hos oss er friluftsmennesker og visste jo at det ikke så bra ut, men det var likevel sterkt da politi og helsepersonell gikk ut med den definitive beskjeden, fortalte han.

De pårørende skrev i en pressemelding mandag at de takker redningsmannskap, helsepersonell, politi og det lokale kriseteamet for «den fantastiske innsatsen de har gjort og fortsetter å gjøre».

De ønsker også å rette en varm takk til Balsfjord kommune, for måten de har blitt tatt imot på.

Vurderer nytt forsøk onsdag

Ifølge Vasabladet , reiste de pårørende hjem fra Tamokdalen mandag morgen.

De har siden torsdag kveld oppholdt seg i området, og blitt informert om stegene i aksjonen. Været er imidlertid så usikkert at politiet ikke vet når de kan få hentet ned de omkomne fra fjellet.

– Vi jobber fortsatt med å legge planer, men vi er avhengig av bra vær ettersom vi skal bruke helikopter. Værmeldingen skifter fra time til time, og vi skal i løpet av dagen ta en oppsummering og ta vurderinger på hvordan vi tror det ser ut i morgen, forteller Pettersen i politiet i Tromsø.

Vurderer gravemaskin

Politiet har tidligere vurdert å sette gravemaskin inn i arbeidet med å få ut de omkomne, og ifølge Pettersen kan dette fortsatt være aktuelt.

– Vi utelukker ingenting, men det er mange variabler i håndteringen. Vi har tilgang på gravemaskiner hvis vi ser at det er en hensiktsmessig måte å gjøre det på, sier Pettersen.

Om gravemaskin skulle bli aktuelt forteller Pettersen at maskinen vil bli fløyet inn i området. Dette har blitt gjort tidligere, blant annet under et snøskred på Senja for en tid tilbake.

– Den største utfordringen vi har nå er å få innsats inn i området, sier Pettersen.

Følget på fire hadde, sammen med seks andre, vært i Troms i romjulen, og deltatt på et isklatringskurs. Etter å ha feiret nyttårsaften sammen på Lyngseidet, delte kursdeltagerne seg i grupper og besteg fjell i området på egen hånd.

De fire skigåerne har vært savnet siden onsdag forrige uke, da de la ut på en tur til Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms. En femte person i følget valgte å ikke fullføre toppturen, og ble bekymret da han ikke fikk kontakt med vennene sine.