Lørenskog-forsvinningen: Politiet sjekker teletrafikk i jakten på telefonmannen

INNENRIKS 2019-01-10T14:39:18Z

LØRENSKOG (VG) Denne personen tar opp det som ser ut som en telefon idet han passerer Tom Hagens arbeidsplass. Politiet bekrefter at de har gjort undersøkelser rundt dette.

Publisert: 10.01.19 15:39 Oppdatert: 10.01.19 15:56

Torsdag gikk politiet ut med en overvåkningsvideo som viser to personer som oppholder seg utenfor milliardæren Tom Hagens arbeidsplass i Futurum-bygget på Rasta i Lørenskog – samme dag som Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant .

Klokken 07.36 onsdag 31. oktober i fjor kommer en person gående langs Hornerudveien utenfor næringsbygget. Denne personen snur på et tidspunkt og går tilbake i retning Gamleveien.

24 minutter senere – klokken 08.00 – kommer nok en person, som politiet omtaler som en mann, gående langs den samme veien. En syklist kommer syklende i samme retning og passerer personen. Sekunder senere tar personen opp det som ser ut til å være en mobiltelefon. Det ser ut til at vedkommende holder den til øret i noen få sekunder, for så å se kort på den og legge den ned igjen i lommen.

Gjort undersøkelser

Personen holder tilsynelatende telefonen i sin venstre hånd. Personen er kledd i mørke bukser, mørke sko, mørk jakke og det som ser ut som en lue eller en hette.

Observasjonen av telefonen har også politiet merket seg.

– Vi har lagt merke til at det kan se ut som at han tar opp en telefon, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

– Har dere sjekket om det faktisk tas en samtale opp mot basestasjoner?

– Vi har sett mulighetene og vi har gjort de undersøkelsene vi kan gjøre, sier etterforskningslederen.

På pressekonferansen torsdag opplyste politiet at de har mottatt over 100 tips etter at de gikk ut offentlig med saken onsdag – ti uker etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Årsaken til det lange hemmeligholdet er trusler om at hun blir drept dersom politiet ble koblet inn.

Politi ved arbeidsplassen

Torsdag var politiet på plass både ved Hagens arbeidsplass ved Futurum og ved ekteparets bolig på Fjellhamar. Det ble søkt med hund rundt boligen.

Ved Futurum var det et stort oppbud av både politi og presse etter politiets pressekonferanse hvor overvåkningsvideoene ble kjent.

Det var uniformert politi til stede ved begge adkomstveier til industribygget hvor ektemann Tom Hagen har sitt kontor. Når biler ankom bilveien ble man oppfordret til å stoppe slik at politiet kunne få avklart hva slags ærend man hadde. Det var også flere fotgjengere som ble stoppet.

Politiet går nå bredt ut i jakt på observasjoner som kan løse forsvinningsmysteriet.