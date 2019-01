SLÅR TILBAKE: Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Helge André Njåstad, avbildet i november. Foto: Frode Hansen / VG

Frp-Njåstad slår tilbake mot Vedum: – Sp er Norges svakeste parti til å gjennomføre politikk

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums drøm om å knuse Frp i kommunevalget til høsten, får Frp til å beskylde Sp for å være «Norges svakeste parti til å gjennomføre politikk».

Også ved kommunevalget i 2015 hadde et offensivt Sp som mål å bli Norges tredje største parti, men lyktes ikke helt: Sp fikk 8,5 prosent i valget, Frp 9,5 prosent.

I år satser Sp på at motstand mot ulv, kritikk av milliarder formuesskatt til de superrike, og omfavning av taxisjåførene på grunn av avgiftsøkninger, skal knekke Frp på bygdene.

Ikke imponert

Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Helge André Njåstad , er ikke imponert.

– Vedum vil prøve å ri på bølgen til de gule vestene i Frankrike. Han påstår å ville ta et oppgjør med elitene som ikke lytter til folket, det politisk korrekte, mot sentralisering og overnasjonalitet. Retorikken til Vedum er fiffig og han er en sterk debattant. Problemet er imidlertid at Sp er Norges svakeste parti til å gjennomføre politikk:

– Hva skjedde med sentraliseringen under de rødgrønne? Antall heltidsbønder ble faktisk halvert under de åtte årene de styrte. Med et Frp-styrt landbruksdepartement viser tallene at antallet har økt med hele seks prosent. Det må være bittert for Vedum å vite at Frp har gjort hverdagen tryggere og mer forutsigbar for bøndene enn hva Senterpartiet noen gang klarte, sier Njåstad.

Feil side

Frps sentralstyremedlem mener også Vedum samarbeider til feil side i politikken.

– Vedum harselerer med det politiske korrekte og de som vil ha ned kjøttforbruket og vil biltrafikken til livs. Men det er SV og MDG, partier som Vedum er helt avhengig av, som fronter den politikken han snakker så aktivt imot. Vedum vil samarbeide med partier som står for den politikken han er mest imot, enten det er snakk om krigen mot bilister, dyr og dårlig symbolpolitikk på klima, eller kampen mot overnasjonalitet. Vedum vet godt at det er venstresiden i politikken som er problemet her, men har prøver allikevel febrilsk å male et bilde av Frp som et eliteparti.

Njåstad mener Sp sier én ting offentlig - for så ikke å følge opp i virkeligheten.

Brukte aldri reservasjonsretten

– Da Senterpartiet styrte godtok de 3178 rettsakter fra Brüssel og brukte aldri reservasjonsretten, det er vel noe Vedum er stolt av som Norges fremste EU-motstander? I saken om Migrasjonsplattformen, som folket protesterte høylytt mot, satt Vedum stille i båten og nektet folket både påvirkning og debatt. Han selger seg inn som folkets mann, men gjør nøyaktig det samme han anklager elitene for.

Njåstad blåser av Vedums uttalelser om avgifter:

– Og ingen bør tro Vedum når han snakker om å senke avgifter, spesielt på drivstoff. Senterpartiet har i merknads form bedt regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes.

Elendig Frp-valg

Frp, som gjorde et elendig kommunevalg sist, ikke minst i de store byene, sier nå at de setter pris på at Sp allerede nå varsler at de vil gå etter dem.

– Vi i Frp elsker konkurranse, så når Vedum sier han skal banke Frp ned i støvlene neste valg, er det en velkommen vitamininnsprøytning for oss, sier Njåstad.